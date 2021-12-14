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美遭遇嚴重龍捲風災害 習近平向拜登致電慰問
根據大陸央視報導，12月14日，中國大陸國家主席習近平就美國肯塔基、伊利諾伊、阿肯色、密西西比、田納西、密蘇里等中部6州遭遇多場龍捲風襲擊並造成重大人員傷亡和財產損失，向美國總統拜登致慰問電，代表中國大陸政府和人民，向受災的美國人民表示深切同情和誠摯慰問。
據報導，美國中西部六州十日晚間至十一日清晨，遭逾四十個龍捲風襲擊，造成至少九十四人喪生、數十人失蹤及多座城鎮被毀，災情最慘的肯塔基州宣布進入緊急狀態，搜救工作現仍持續進行中。
美國總統拜登十一日下令全力協助救援，並形容這起天災是美國史上最大龍捲風暴之一，「這是個悲劇。我們仍不知有多少人喪生，也還不清楚破壞程度。」
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