共軍081型掃雷艦 赴南海實彈演訓

繼日前轟-6深夜進入南海實彈演習後，據央視軍事14日報導，解放軍081型掃雷艦瀘溪艦、常熟艦組成的艦艇編隊，於南海某海域，進行為期三天的操縱演訓，過程包括實彈浮雷射擊、海上輕武器射擊、煙霧施放、傷員營救等。

常熟艦艦長朱哲表示，此次演訓有效提高了艦艇指揮員艦艇操作指揮能力和應急狀況處置能力，同時也檢驗了艦艇實際武器使用水準。

據央視軍事報導，近日在南海某海域，南部戰區海軍某掃雷艦大隊瀘溪艦、常熟艦組成的艦艇編隊展開艦艇操縱集訓，高炮官兵對浮雷進行實彈射擊，3天的操縱集訓，提高了官兵們應急處置能力。

081型掃雷艦（北約代號：渦池級）是繼082II型「渦藏級」獵掃雷艦之後，中國大陸建造的一款新型近海掃雷艦，首批於2006年張家港號於2006年在上海求新造船廠下水，並於2007年3月5日服役。

公開資訊顯示，081型掃雷艦第一批次4艘滿載排水量為996公噸，第二批次10艘滿仔排水量為1,200公噸，又稱作081A型，分別配備有H/PJ76F雙管37毫米艦炮、H/PJ-14型單管30毫米艦炮x1。