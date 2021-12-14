新浪微博遭大陸官方約談 並重罰近1,300萬元

中共十九屆六中全會究竟透露了哪些訊息？當中所通過的第三份歷史決議必須《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》（以下簡稱第三次歷史決議）究竟說了些什麼，又「沒說」些什麼？近期以來成為華語世界與非華語世界普遍關注的焦點。不過，要理解第三份決議內容，必不可免的，需要瞭解中共黨史，對一般讀者而言，這的確不是一件容易簡單的事，但是仍有必要簡單地幫讀者為第三份歷史決議之前中共的前兩個歷史決議劃一下重點。畢竟，中共建黨百年（1921-2021）以來，也只有這三份歷史決議。

2021-12-14 09:23