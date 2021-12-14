新浪微博遭大陸官方約談 並重罰近1,300萬元
大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱「網信辦」）14日上午通報，國家網信辦負責人近日約談新浪微博主要負責人、總編輯，針對近期新浪微博及其帳號屢次出現法律、法規禁止發布或者傳輸的信息，情節嚴重，依相關法律、法規，責令其立即整改，嚴肅處理相關責任人。
通報稱，北京市網信辦對新浪微博運營主體「北京微夢創科網絡技術有限公司」依法予以共計人民幣300萬元（約新台幣1,290萬元）罰款的行政處罰。
通報並指出，今年1月至11月，國家網信辦指導北京市網信辦，對新浪微博實施44次處置處罰，多次予以「頂格」（最高）人民幣50萬元罰款，累計罰款共達人民幣1,430萬元（約新台幣6,149萬元）。
大陸國家網信辦並未具體說明，新浪微博此次遭裁罰的原因為何，僅表示是依大陸「網絡安全法」、「未成年人保護法」等法律法規處置。
大陸國家網信辦強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全信息發布審核、公共信息巡查、應急處置等信息安全管理制度，加強對其用戶發布信息的管理，不得為違法違規信息提供傳播平台。
國家網信辦並指出，將堅持依法管網治網，進一步強化監督管理執法，壓實網站平台依法辦網的主體責任，保障人民群眾合法權益，維護網絡空間「天朗氣清」。
新浪微博本月8日在港交所掛牌，發行價為每股港幣272.8港元，但當日收盤就大跌逾7%。受到遭大陸國家網信辦約談、處罰等消息影響，微博14日港股股價跌幅一度超過8%，最低來到港幣222.4元，創上市以來新低。
微博2019年底已在美國上市，其納斯達克ADR今年累計跌幅也已將近二成。
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