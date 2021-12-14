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林鄭月娥收「附刀片恐嚇信」 港府：嚴正譴責

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
香港特區行政長官林鄭月娥。法新社
香港特區行政長官林鄭月娥。法新社

香港特區政府新聞網公告，港府13日收到一封致特首林鄭月娥的「恐嚇信件」，且內附刀片，強調相關人員已經報警處理，並嚴正譴責針對林鄭月娥的恐嚇行為。

公告指出，港府總部人員今早對信件進行例行檢查時，發現一封致行政長官的信件內附刀片，信件內容帶有恐嚇性。

香港特區行政長官辦公室發言人表示，香港是法治社會，絕不容忍暴力及恐嚇等違法行為。無論是行政長官或其他公職人員，若任何人以違法手段企圖影響他們履行職責，特區政府必定會嚴肅跟進，將不法之徒繩之以法，保障公職人員安全和社會安寧。

目前，林鄭月娥本人尚未對此事表態。另在收到恐嚇信同日，據中新社報導，林鄭月娥13日正於香港出席「第三十二屆香港印製大獎頒獎典禮」。

她在會上表示，香港印刷業是較早一批通過在廣東省設廠，受惠於大陸改革開放政策的行業之一，隨著香港與中國大陸進一步融合，香港印刷業及相關的出版與設計業都可以在大灣區發展中扮演積極角色。

林鄭月娥還在會上表示，香港需要一個良政善治的大好環境，需要有一個能與政府互相配合、互相制衡的立法會，呼籲在場人士與家人踴躍參與12月19日舉行的立法會選舉投票。

林鄭月娥收到恐嚇信。取自香港特區政府新聞網
林鄭月娥收到恐嚇信。取自香港特區政府新聞網

香港 恐嚇 林鄭月娥

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