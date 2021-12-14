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陸學者：以台制華、倚美謀獨必與「統一時間」表聯動

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為解放軍東部戰區日前進行空中加油演練。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）
圖為解放軍東部戰區日前進行空中加油演練。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

針對當前兩岸情勢，大陸華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷指出，大陸正在加大以「非和平方式」解決台灣問題的準備。「台獨」活動越猖獗，大陸以非和平方式實現統一的可能性就越大、越快。美不斷強化扶持蔡政府謀獨力度，必將加快中國徹底解決台灣問題的時間表。

據香港中評社報導，周志懷13日在華中師範大學台灣與東亞研究中心「台海新觀察」第五次會議上表示，蔡英文總統2016年上台後，不斷推進「漸進式台獨」路線，導致兩岸關係和平發展出現倒退，台海形勢出現重大變化，大陸對台政策也開始出現從模糊化到清晰化的重要調整。

他分析，一方面是對台政策的內涵更加清晰，包括針對「九二共識」、一個中國的內涵的表述。

關於「九二共識」，中共總書記習近平2019年1月2日講話作出「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的完整表述。

關於一個中國，今年11月16日習拜視訊會晤時，習近平強調，台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。

周志懷說，這一表述回歸到1990年代中期的「老三句」表述樣式。但在今後兩岸政黨互動中，大陸對台政策的原則的堅定性和策略的靈活性如何有機結合，值得關注。

另一方面，大陸不承諾不使用武力的立場更加清晰。周志懷說，在習拜視訊會晤中，習近平向拜登進行「政策交底」：「如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

周志懷表示，也就是說，「台獨」活動越猖獗，大陸以非和平方式實現國家統一的可能性就越大、越快。

他指出，大陸一方面加大以非和平方式解決台灣問題的準備。另一方面則制定並公布「台獨」頑固分子清單，打擊「台獨」金主也「言必信，行必果」。

周志懷認為，與過去相比較，川普政府、拜登政府「以台制華」的力度更大、頻率也更快，造成了台海局勢的日趨對立與緊張。

他表示，美方要給中美競爭設置「護欄」，台灣問題無疑是最重要的護欄之一。如果美國無節制地打「台灣牌」，損及中國核心利益，必將加快中國徹底解決台灣問題、實現完全統一的時間表。

周志懷 台獨 習近平

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