中國大陸首次驗出變種病毒Omicron

中國天津市今天公布，9日從境外移入的一名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無症狀感染者，其所攜帶的病毒是新型變異株Omicron。這是中國大陸首次發現變種病毒Omicron。

天津日報官方微博今天報導，天津市疾病預防控制中心對9日境外移入COVID-19無症狀感染者呼吸道標本進行病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾病預防控制中心復核，均確認檢出變異株Omicron。

報導說，這名在天津的感染者是入境閉環管控人員，目前在定點醫院隔離治療。

國際間COVID-19疫情升溫，新變異株Omicron傳染力強。香港在11月底出現海外移入的COVID-19變種病毒Omicron確診病例，中國大陸這次則是首次發現此變種病毒。