快訊

外交部晚間證實 法國前議長戴扈傑將率團來台

大陸首次發現新冠病毒Omicron毒株 已被醫院隔離治療

中國大陸首次驗出變種病毒Omicron

中央社 / 台北13日電

中國天津市今天公布，9日從境外移入的一名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無症狀感染者，其所攜帶的病毒是新型變異株Omicron。這是中國大陸首次發現變種病毒Omicron。

天津日報官方微博今天報導，天津市疾病預防控制中心對9日境外移入COVID-19無症狀感染者呼吸道標本進行病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾病預防控制中心復核，均確認檢出變異株Omicron。

報導說，這名在天津的感染者是入境閉環管控人員，目前在定點醫院隔離治療。

國際間COVID-19疫情升溫，新變異株Omicron傳染力強。香港在11月底出現海外移入的COVID-19變種病毒Omicron確診病例，中國大陸這次則是首次發現此變種病毒。

Omicron COVID-19 變種病毒

延伸閱讀

研究：兩劑AZ或BNT疫苗對Omicron病毒的抗體濃度不足

集盛：CPL價格可望平穩 明年展望樂觀

接種率不到5% 「這國」恐成席捲全球新變異株起源地

英國10起Omicron感染病例住院 官員籲民眾快打加強針

相關新聞

北京回擊G7外長會議主席國聲明 提出3個敦促

英國外交大臣特拉斯12日發布七大工業國集團（G7）主席國聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性，G7外長還在會議討論了包括香...

去年六四集會案 黎智英被判13個月監禁

香港去年六四集會案中，8名民主派人士煽惑他人參與未經批准集結等罪罪成，案件在香港區域法院判刑，分別被判處4個月兩星期至1...

美國制裁大陸人員和企業 北京：將採取措施回擊

針對美國因新疆人權狀況對中方相關人員和企業實施制裁，大陸外交部發言人汪文斌13日表示，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，停止...

美媒再提2010年潛艇震懾中國報導 官媒嗆舊事重提

部分美媒近來先後刊出2010年「攜帶逾400枚巡航導彈的三艘美國核潛艇曾同時在中國周邊上浮，讓中國極為震驚」的報導。官媒...

我駐港辦事處遷新址 陸委會：業務如常推動

陸委會13日公告，香港辦事處將於12月20日起，於新址（中環廣場49樓4907-4908室）提供民眾領務辦證服務，各項聯...

陸外交部：習近平將與普亭舉行視訊會晤

中國大陸外交部發言人華春瑩13日宣布，大陸國家主席習近平將於12月15日在北京與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。