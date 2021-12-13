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北京回擊G7外長會議主席國聲明 提出3個敦促

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸外交部13日針對英國外交大臣特拉斯發布的七大工業國集團（G7）主席國聲明提出了3個敦促。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部13日針對英國外交大臣特拉斯發布的七大工業國集團（G7）主席國聲明提出了3個敦促。（圖／取自大陸外交部網站）

英國外交大臣特拉斯12日發布七大工業國集團（G7）主席國聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性，G7外長還在會議討論了包括香港新疆南海及東海的情況。大陸外交部13日批評，「堅決反對七國集團干涉中國內政，抹黑中國形象，損害中國利益。」並對聲明提出了3個敦促。

特拉斯代表英國發布主席國聲明，她指出，各國外長討論了與中國有關的一系列議題與挑戰，包括香港與新疆、南海及東海的情況，以及「台灣海峽和平穩定的重要性」。

對此，大陸外交部發言人汪文斌於13日的例行記者會上表示，「中方在涉港、涉疆、台灣、涉海等問題上的立場是一貫明確的，我們堅決反對七國集團干涉中國內政，抹黑中國形象，損害中國利益。」

他指出，美英人口總數占世界人口總數的5%左右，是經濟最發達、醫療技術最先進的國家，但其新冠肺炎感染和死亡人數分別約占全球的23%和18%。敦促美英等國維護好本國人民的生命權、健康權，努力避免更多的民眾因為疫情而失去生命，而不是在國際上空談什麼民主人權。

汪文斌說，敦促美英等國放棄任意拘押他國公民、無理打壓特定企業、肆意進行非法單邊制裁等脅迫手段，營造開放、包容、透明、非歧視的國際貿易和投資環境，尊重別國正當發展權益。敦促美英等國摒棄冷戰思維，糾正以意識形態畫線的做法，踐行真正的多邊主義，為維護國際團結、共同應對全球性挑戰做些有益的事情，而不是分裂世界，為解決人類社會面臨的各種問題人為設置障礙。

南海 香港 新疆

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