快訊

龍捲風完美夾殺？肯塔基蠟燭工廠的死亡陷阱與奇蹟

獨／撐了22年！「丹丹漢堡」漲2～5元　3套餐反變便宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外媒：商湯科技將撤回香港IPO申請 並更新招股書

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
傳商湯科技今將撤回香港IPO，並將修改更新公司的招股說明書。（圖／取自「財經」新媒體）
傳商湯科技今將撤回香港IPO，並將修改更新公司的招股說明書。（圖／取自「財經」新媒體）

三名消息人士表示，大陸人工智慧新創公司商湯科技13日將撤回7.67億美元（約新台幣214.76億元）的香港首次公開發行（IPO），並將修改更新公司的招股說明書。之前該公司被列入美國投資黑名單

路透報導，三名消息人士證實了商湯科技撤回目前IPO的決定，其中兩人補充，該公司將更新招股說明書中的多項風險因素，以期重新啟動IPO程序。對此，商湯科技並未給予回應。

美國上周五宣布對數十個與大陸、緬甸、北韓和孟加拉有關的個人和實體實施與人權相關的制裁，並將商湯科技列入投資黑名單。美國財政部在一份聲明中將該公司列入「中國軍工複合體企業」名單，指控商湯科技開發了可以確定目標種族的面部辨識程序，特別關注目標為新疆維吾爾族人。

針對被美國列入投資黑名單，商湯科技上周六回應，對於這個決定與相關指控表示強烈反對，該決定與相關指控「毫無根據」，反映了對公司根本性的誤解。

商湯科技被列入美國黑名單，意味著美國的投資者無法購買該公司的股票。

美國 黑名單 IPO

延伸閱讀

民主峰會唐鳳畫面被消失？羅致政：不影響台美實質關係

美國聯邦航空管理局將要求 飛機行經5G中頻段不得使用雷達高度計

「美國女孩」台灣票房破千萬 香港上映張艾嘉站台

房子愈住愈小 香港建商狂建「微型」、「奈米公寓」

相關新聞

美國關巨擘：在可預見未來 美將不遺餘力阻陸統一台灣

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅近日應大陸環球時報之邀，與著名現實主義學者、美國人文科學院院士約翰·米爾斯海默進行視...

港政務司長：很多外國代理人潛伏香港阻撓選舉

香港立法會選舉將於本周日（19日）開始投票，香港政務司司長李家超表示，過去立法會曾成為破壞力量的舞台，現在這股破壞力量未...

外媒：商湯科技將撤回香港IPO申請 並更新招股書

三名消息人士表示，大陸人工智慧新創公司商湯科技13日將撤回7.67億美元（約新台幣214.76億元）的香港首次公開發行（...

大陸舉行「南京大屠殺」死難者公祭日 現場鳴防空警報

今日是大陸官定「南京大屠殺死難者國家公祭日」，南京市早上舉行公祭儀式活動，「侵華日軍南京大屠殺死難同胞紀念館」下半旗致哀...

沒壞人的大團圓？孫海洋尋子案「中國人口犯罪幕後」

「養大『被拐來的孩子』，養父母也應該重罪懲罰嗎？」轟動中國社會的「孫海洋尋子案」，歷經14年漫長的失蹤人口協尋，終於在今年12月6日一家團圓。在深圳經營包子店的孫海洋，2007年時年僅4歲的兒子孫卓在自家門口遭人誘拐，從此下落不明，孫海洋苦尋失兒長達14年的時間，經歷也被改編成電影《親愛的》而引起中國社會的關注，最後終於在今年找回已經18歲的孫卓，父子感動重逢。

遭美二度制裁 商湯科技宣布香港IPO「延遲」

在大陸AI公司商湯科技被美列入「涉軍企業名單」後，對於外媒爆料其17日赴港IPO計畫恐生變，商湯科技董事會13日中午發布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。