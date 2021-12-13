外媒：商湯科技將撤回香港IPO申請 並更新招股書

三名消息人士表示，大陸人工智慧新創公司商湯科技13日將撤回7.67億美元（約新台幣214.76億元）的香港首次公開發行（IPO），並將修改更新公司的招股說明書。之前該公司被列入美國投資黑名單。

路透報導，三名消息人士證實了商湯科技撤回目前IPO的決定，其中兩人補充，該公司將更新招股說明書中的多項風險因素，以期重新啟動IPO程序。對此，商湯科技並未給予回應。

美國上周五宣布對數十個與大陸、緬甸、北韓和孟加拉有關的個人和實體實施與人權相關的制裁，並將商湯科技列入投資黑名單。美國財政部在一份聲明中將該公司列入「中國軍工複合體企業」名單，指控商湯科技開發了可以確定目標種族的面部辨識程序，特別關注目標為新疆維吾爾族人。

針對被美國列入投資黑名單，商湯科技上周六回應，對於這個決定與相關指控表示強烈反對，該決定與相關指控「毫無根據」，反映了對公司根本性的誤解。

商湯科技被列入美國黑名單，意味著美國的投資者無法購買該公司的股票。