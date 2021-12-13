美國關巨擘：在可預見未來 美將不遺餘力阻陸統一台灣

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅近日應大陸環球時報之邀，與著名現實主義學者、美國人文科學院院士約翰·米爾斯海默進行視訊對話時表示，他認為，當美國認為無法維繫自身霸權的情況下，一定會放棄台灣。米爾斯海默則表示，台灣具有巨大的戰略重要性，在可預見的未來，美國將不遺餘力地阻止中國政府統一台灣。

據環球網，就美中台關係，王義桅表示，在遏制中國的同時，美國如今也越來越發現和中國完全脫鉤是不現實的。美國人流行一句話，「如果不能戰勝對手，那就加入他們」。但關鍵是如何共存？中國希望建立一個更加包容、開放的體系，反對美國利用自己的那套價值觀強迫中國屈服，干涉中國內政，比如把台灣作為國際舞台上的一個籌碼對付中國，這讓中國感到憤怒。

他並指，關於台灣問題，中國人認為，台灣是中國的內政，「如果不統一台灣，何以實現中華民族的偉大復興？」但在許多美國人的邏輯中，台灣不是中國內政，而是所謂民主問題。美國戰略界則擔心，如果中國大陸統一台灣，將會削弱美國在西太平洋的主導地位，甚至削弱美國的同盟體系，繼而撼動其美元和軍事霸主的地位。

米爾斯海默表示，從美國角度看，台灣具有巨大的戰略重要性，在美中競爭中起著關鍵作用。「在可預見的未來，美國將不遺餘力地阻止中國政府統一台灣。」但對中國來說，這事關戰略也事關民族和主權。美國不會允許中國不戰而奪島，而中國也不會放棄統一的決心。這就是為什麼今天美中兩國之間的競爭比冷戰時期還要危險嚴峻。當然，中國人和美國人都不希望這種對抗演化成一場熱戰。更重要的是，中國一直希望擁有保護其周邊利益的軍事能力，但美國不會坐視不管，軍備競賽不可避免。這實際上就是一場零和博弈，因為中國正在挑戰美國的霸權。

王義桅則表示，他認為，當美國認為無法維繫自身霸權的情況下，一定會放棄台灣。

米爾斯海默說，如果台海兩岸決定和平統一，他認為美國不會試圖阻止它。真正的問題是，如果中國要武力統一台灣，美國是否會為保衛台灣而開戰。「我相信拜登政府以及未來的政府會為了阻止中國大陸武統台灣而有所行動，原因是，首先，如果美國不採取任何措施保護台灣，會覺得自己的聲譽將受到巨大損失；其次，對想牽制中國的美國來說，台灣是處於第一島鏈上的重要戰略資產。」

王義桅回稱，《孫子兵法》有句名言——不戰而屈人之兵。在未來的某一天，如果中國足夠強大，將通過和談解決問題，並有足夠實力震懾美國不再干預台海問題。「美國的精力到那時已負擔不起它的野心，何不放棄？」