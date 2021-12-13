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港政務司長：很多外國代理人潛伏香港阻撓選舉

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港政務司司長李家超表示，很多「外國代理人」仍潛伏在港，刻意阻撓完善了的香港選舉，煽動他人不投票或投廢票。（圖／取自觀察者網）
香港政務司司長李家超表示，很多「外國代理人」仍潛伏在港，刻意阻撓完善了的香港選舉，煽動他人不投票或投廢票。（圖／取自觀察者網）

香港立法會選舉將於本周日（19日）開始投票，香港政務司司長李家超表示，過去立法會曾成為破壞力量的舞台，現在這股破壞力量未完全根絕，很多「外國代理人」仍潛伏在港，刻意阻撓完善了的選舉，煽動他人不投票或投廢票，他呼籲選民積極投票，是打擊破壞力量的最直接方法。

香港立法會選舉共153名候選人爭90個議席。李家超11日透過社交平台發文指出，最不想立法會選舉成功舉行的，「肯定是反中亂港分子」。「他們不想香港變『治』變『興』，也不想『一國兩制』成功，因此千方百計汙衊『香港國安法』、反對『愛國者治港』，並圖謀以各種手段破壞和干擾這次選舉。」

他說，「外國勢力更在香港培育不同的破壞力量，建立大批代理人滲透到不同領域，包括教育、藝術文化等，推動『港獨』、『反中』、『反內地』，圖謀以『兩制』抗拒『一國』。」

他形容，「過去立法會更成為破壞力量的舞台，破壞分子透過選舉制度的漏洞，進入香港特區管治架構，不斷『拉布』，破壞議會秩序、審議法案龜速、刻意拖延撥款申請，企圖拖慢、拖垮政府施政，刻意阻礙『一國兩制』的成功。」直到「香港國安法」實施，香港由亂變治，加上完善選舉制度下，落實「愛國者治港」，進一步排除這股破壞力量進入特區管治架構。

他並稱，「這股破壞力量未完全根絕，很多外國代理人仍潛伏在香港，刻意阻撓完善了的選舉成功落實，由於破壞力量因被拒諸立法會門外，因此煽動他人不投票或投白票，歪心不讓選舉獲得成功。」

李家超說，香港政府各部門已全面投入選舉工作，確保選舉順利、安全和有序舉行。

立法會 香港

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