大陸舉行「南京大屠殺」死難者公祭日 現場鳴防空警報
今日是大陸官定「南京大屠殺死難者國家公祭日」，南京市早上舉行公祭儀式活動，「侵華日軍南京大屠殺死難同胞紀念館」下半旗致哀。
綜合陸港媒體，公祭儀式開始前，出席的軍人與民眾奏唱大陸國家，之後在10時01分至02分響起防空警報，儀仗隊其後向紀念碑獻花圈。
大陸國務院副總理孫春蘭致詞時表示，在儀式中深切緬懷南京大屠殺的死難者，強調中國人民以史為鑑，堅定不移走和平發展道路的崇高願望。
除了在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行公祭儀式活動，南京市全市17處「侵華日軍南京大屠殺死難同胞」叢葬地，以及兩處紀念地，亦同步展開悼念活動。
南京市政府表示，在早上10時01分至02分防空警報鳴響期間，全市主城區範圍內行駛中的汽車，應停駛鳴笛致哀，火車和船同時鳴笛致哀，行人及公共場所的所有人員，應就地默哀。
大陸官方指，1937年12月13日，侵華日軍在南京展開40多日的大屠殺，超過30萬人被殺害。
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