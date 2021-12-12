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陸學者：兩岸應推展城鄉社區發展

聯合報 / 特派記者賴錦宏／廈門即時報導
中國社會科學院副院長、中國歷史研究院院長高翔。（新華社）
中國社會科學院副院長、中國歷史研究院院長高翔。（新華社）

第十三屆海峽論壇「海峽兩岸城鄉社區發展和社會治理論壇」十一日下午在廈門召開，中國社會科學院副院長、中國歷史研究院院長高翔表示，兩岸應進一步推動城鄉社區發展和社會治理的理論與實踐創新，深化兩岸融合發展，實現同胞心靈契合。

高翔強調，城鄉社區發展和社會治理，事關基層和諧穩定和廣大人民群眾切身利益，對於城鄉居民共享改革開放發展成果，增強幸福感、獲得感和安全感，實現全體人民共同富裕和國家長治久安具有極其重要的現實意義。

高翔指出，海峽兩岸同根同源、同文同種、親情難斷、血脈相連，兩岸應進一步推動城鄉社區發展和社會治理的理論與實踐創新，加強不同學科、不同領域之間的跨界交流與合作，推動理論和實踐相互促進、深度融合，拓展和創新兩岸交流合作的載體和渠道，秉持兩岸命運共同體理念，深化兩岸融合發展，實現同胞心靈契合，不斷夯實統一的物質基礎和文化認同。

福建省委宣傳部長張彥指出，要把造福兩岸同胞作為出發點和落腳點，讓兩岸同胞共享城鄉社區發展和社會治理成果；要進一步弘揚中華優秀傳統文化，推動兩岸社區融合發展，建設共建共治共享的美好社會，為實現中華民族偉大復興貢獻智慧和力量。

張彥說，統籌推進城鄉社區發展和社會治理，是實現治理體系和治理能力現代化的基礎工程。希望兩岸專家學者加強交流、互學互鑑，共同探索城鄉社區發展和社會治理普遍規律，形成一批有理論深度、有實踐價值、有重要影響力的研究成果

本屆海峽論壇首次設置「海峽兩岸城鄉社區發展和社會治理論壇」，以線上＋線下的形式匯聚兩岸各領域專家學者及地方政府、城鄉社區、社會組織的實務工作者參與。大陸國台辦副主任龍明彪出席該論壇。

福建省委宣傳部長張彥指出，要把造福兩岸同胞作為出發點和落腳點，讓兩岸同胞共享城鄉社區發展和社會治理成果。（新浪新聞網）
福建省委宣傳部長張彥指出，要把造福兩岸同胞作為出發點和落腳點，讓兩岸同胞共享城鄉社區發展和社會治理成果。（新浪新聞網）

海峽論壇 共同富裕

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