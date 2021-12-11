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台灣問題成焦點 時殷弘：料中美關係未來整體會向下波動

聯合報 / 特派記者賴錦宏／廈門即時報導
中國人民大學國際關係學院教授時殷弘11日在2022環球時報年會上表示，目前美國的對中國態度不斷惡化，而且採取的行動變本加厲，同時中國的態勢似乎也沒有變，因此可以預計，中美關係未來整體會向下波動。示意圖／Ingimage
中國人民大學國際關係學院教授時殷弘11日在2022環球時報年會上表示，目前美國的對中國態度不斷惡化，而且採取的行動變本加厲，同時中國的態勢似乎也沒有變，因此可以預計，中美關係未來整體會向下波動。示意圖／Ingimage

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘11日在2022環球時報年會上表示，目前美國的對中國態度不斷惡化，而且採取的行動變本加厲，同時中國的態勢似乎也沒有變，因此可以預計，中美關係未來整體會向下波動，而中美不斷惡化的焦點在台灣問題。

以「世界尋找轉機，中國破浪前行」為主題的2022環球時報年會11日在北京舉行。在「中美關係 下一個衝突點與緩和點在哪」的議題討論中，時殷弘梳理了美國近期對中國的一系列動作，如近期宣布不派官員參加北京2022冬奧會、與加拿大和墨西哥領導人舉行會晤並將中國作為討論焦點等。時殷弘認為，美國對華態度正不斷惡化，採取的行為也在變本加厲，尤其是在台灣問題上。

時殷弘指出，美國在台灣有緊要利益。美國參議院外委會成員此前一致認為，如果收復台灣，中國將在第一島鏈支配太平洋，半導體供應鏈也將落入中國大陸手中。

在發言中，他還列出當下中美關係中14項「大問題」，包括：台灣、南海、軍備競爭、新疆、香港、貿易爭端和產業政策、意識形態等，「小問題有很多，但都沒有決定意義，只有在這些大問題上出現顯著改善才能稱之為中美關係的重大緩解」。

大陸國防大學戰略研究所前所長、解放軍海軍少將楊毅則表示，從微觀層面來看，中美兩國在許多領域都存在衝突點，如政治、經濟、安全。尤其是安全方面，中美兩國都不願意全面爆發軍事對抗，但是許多熱點問題又有引發爆發軍事衝突的風險。

楊毅稱，按照衝突的可能性和危險程度的順序，首先是台灣海峽，第二是南海問題，第三是東海問題。他認為，實際上，台灣問題日益激化，中美兩國都在為此進行準備，既有方案的準備，也有力量的準備，這是最危險的衝突點。

他表示，中美都是擁核國家，爆發全面軍事衝突對兩國、全世界都是災難。所以不管主觀願望怎麼樣，客觀上中美兩國之間必須在危機管控方面進行合作。

美中關係

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