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西藏那曲成立數位監管部門 監控藏人通訊

中央社 / 台北11日電

位於印度達蘭薩拉的藏人行政中央官媒西藏新聞社近日報導，中共在西藏那曲地區成立新的數位監管部門，密切監控當地藏人的日常電話和其他通訊，包括在社交網站和通訊群組中分享的內容。

報導引述匿名消息表示，這項行動特別針對黨員幹部、文人、學者和重要人物。只要藏人被懷疑可能進行被中共視為「非法」的網上活動，就會遭到定期審查。

報導稱，當局開始在硬體設備加入藏人的電話號碼，以便自動追蹤藏人手機，在那曲實施的這種「電子警察」模式，預計很快會擴展到整個西藏地區。

報導指出，那曲地區一直是當局鎖定監控的目標，中共西藏自治區新任黨委書記王君正上任後，對當地的鎮壓和監控仍持續；對中國官員來說，確保當地的穩定，對整個西藏的維穩具有重要意義。

除了傳出加強數位監控，那曲地區近期也傳出加強民眾間的監視、舉報機制。

西藏自治區政府機關報「西藏日報」日前報導，那曲市色尼區透過「誠信色尼紅黑名單」獎懲制度，激勵廣大志願者展開「服務活動」，並在「色尼先鋒」app（應用程式）平台下派「志願服務」任務等，「做到服務精準化、管理精準化」。

去年初逃亡至印度的藏人次仁達瓦接受自由亞洲電台採訪指出，中共開設這類應用程式意在加強監控維穩「零死角」。

他並表示，所謂服務精準化，「就是搞『朝陽大媽』舉報那套，以志願為名作為管控觸手，發動群眾力量，自願成為中共監視藏人的幫兇」。

曾任中共統戰官員的台灣達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參接受自由亞洲訪問時表示，這套制度在西藏已行之有年。

他說，中共在西藏進行「網格化」管理，2016年就建成700多個便民警務站，間距不超過500公尺，監視藏人一舉一動，「當時一年間招聘公告就出現9萬多個維穩相關職務。」

西藏 中共 印度

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