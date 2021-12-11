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陸學者預期：明年不太可能發生重大的台海危機

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
「環球時報2022年會—世界尋找轉機 中國破浪前行」11日在北京舉行。（取自環球網）
「環球時報2022年會—世界尋找轉機 中國破浪前行」11日在北京舉行。（取自環球網）

儘管當前兩岸局勢日趨緊張，但上海復旦大學「一帶一路」及全球治理研究院常務副院長黃仁偉預期，明年不太可能發生重大的台海危機。黃仁偉11日上午在環球時報舉辦的年度論壇中指出，2022年中美關係的緩和點將集中在經濟領域，但衝突點不會在台海。雖然美國在台海問題上不斷挑釁，但還不至於變成「戰略性對抗」。

黃仁偉說，明年中美兩國均有大事，中國將召開重要會議（中共廿大），美國將舉行中期選舉，因此意識形態衝突將必然發生。

他指出，由於拜登所屬的民主黨選情危險，當共和黨攻擊民主黨時，拜登可能要做得比共和黨更加反華。各種因素疊加下，明年美國媒體和輿論的反華浪潮會非常之高。

黃仁偉預測，雖然明年美國不會改變對中國經濟的「精確打擊」，但還是會在經濟問題上做出一定讓步。經濟問題是美國面對的首要問題，經濟惡化會對選舉造成負面影響，因此美國需要優先解決經濟問題，這就決定了美國不會和中國進行全面經濟對抗。

大陸國防大學戰略研究所前所長、解放軍海軍少將楊毅在同一場論壇上則表示，宏觀層面來講，中美關係的衝突點是「大國崛起的矛盾」，緩和點則是為了避免兩敗俱傷，不得不合作。

楊毅說，「中華民族崛起的偉大事業勢不可擋，這是我們的定力與勇氣，是我們的決心與信念。面對中國的強勢崛起，美國恰恰缺少底氣和信心。所以它感覺霸權受到挑戰，極度焦慮，採取了包括『冷戰』在內的各種手法打壓、遏制中國」。

楊毅指出，中國大陸倡導「不衝突、不對抗、相互合作」，但美國既不相信，也不甘心，因此提出「從實力地位出發」與中國打交道，堅持把中美關係定義為激烈競爭，這就是兩國在戰略或宏觀層面上的衝突。

他認為，中美關係的緩和點在於，中美體量都太大了，都承受不了全面衝突的代價。因此兩國劇烈競爭到一定程度，「要撞車了」，就必須要管控分歧、管控危機，就不得不妥協。

楊毅稱，從微觀層面來看，中美兩國在許多領域都存在衝突點，如政治、經濟、安全。尤其是在安全層面，雖然中美都不願意全面爆發軍事對抗，但許多熱點問題又有引發爆發軍事衝突的風險。

按衝突的可能性和危險程度順序，楊毅表示：首先是台灣海峽，第二是南海問題，第三是東海問題。他認為，台灣問題日益激化，中美都在為此進行準備，既有方案的準備，也有力量的準備，這是最危險的衝突點。

對於中美關係在微觀層面的緩和點，他認為，首先是兩國在涉及共同利益的全球與地區議題的合作，如氣候變化、朝鮮半島核危機、伊朗核危機等。「不是美國願意跟我們合作，她是不得不跟我們合作」，楊毅說。

其次是經貿領域，楊毅表示，儘管美國不少人主張「中美脫鉤」，但「脫不了」，也「脫不起」，因此中美經貿往來也是一個緩和點。

第三點就是軍事安全危機。楊毅指出，中美都是擁核國家，爆發全面軍事衝突對兩國、對全世界都是災難。因此不管主觀願望如何，客觀上，中美都必須在危機管控方面進行合作。

上海復旦大學「一帶一路」及全球治理研究院常務副院長黃仁偉。（取自環球網）
上海復旦大學「一帶一路」及全球治理研究院常務副院長黃仁偉。（取自環球網）
大陸國防大學戰略研究所前所長、解放軍海軍少將楊毅。（取自環球網）
大陸國防大學戰略研究所前所長、解放軍海軍少將楊毅。（取自環球網）

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