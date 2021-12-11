快評：汪洋出席海論 顯示堅持兩岸和平統一政策不變

打破對等慣例，中共中央對台小組副長汪洋親自出席海峽論壇，大陸對台系統、福建省高層全員出動，顯示大陸對本屆海峽論壇的重視，並不受國民黨主席、副主席不能親自來廈門，或兩岸關係「嚴峻複雜」的影響，仍堅持、擴大舉辦。同時，也讓大陸堅持兩岸和平統一的訊息，讓全世界知道。

去年以來兩岸關係陷入極低潮，共軍軍機擾台、軍艦繞台，全世界都在關心台海安危，北京的官媒都強調是「兵凶戰危」，大陸外交部國防部和國台辦對台灣的警告頻率也一日多過一日。兩岸似乎離戰爭的日子只在一線之間。

選擇在兩岸關係最緊張、最微妙、最關鍵的時候，汪洋親自出席，且對台系統全員到齊，就是要向外界展示，北京對兩岸交流交往的重視與實踐，而且堅持兩岸和平統一的決心與政策不變。汪洋11日下午4時還將參觀啟達台青創業基地，表達歡迎台青來陸創業就業的政策。

海峽論壇是兩岸民間最大規模交流活動，這次因疫情延到12月舉辦，國民黨主席朱立倫、副主席夏立言都無法親自到廈門出席，事前不少人猜測，汪洋將和去年一樣只會「視訊」與會，規模也將縮小。但汪洋不但率眾多官員親自出席，論壇內容也恢復2019年的規模。

由於疫情影響，2020年的海論延到9月舉行，但因「李紅事件」，導致國民黨副主席王金平臨時取消廈門之行，造成汪洋行程大亂。當時「汪辦」十分不悅，「因為，國家領導人的每年固定行程」，不可以臨時輕易改動。而對台系統和福建方面對此，「也非常被動」。

當時也因北京6月爆發疫情，對疫情防控特別嚴謹，司局級官員出京都需要層層打報告，獲得批准才得出京。而排名第四的「國家領導人」汪洋，自然也在嚴控防疫下，不輕易出北京。但對原本排好參加9月的海峽論壇，按原計劃是在多次核酸和閉環管理下，照常與會。

在台灣四大公投前夕、台灣參與美國主辦的民主峰會、台尼斷交，大陸出手重罰遠東後，汪洋的出席當然具有相當政治意義：表達中共堅定的對台立場，包括一個中國、九二共識和堅持和平統一的政策不變，加大兩岸交流交往，心靈融合、經貿合作的發展政策不變。這樣的宣示，自然有助於兩岸關係的和緩。

「論壇繼續辦、汪洋親自出席，足以說明大陸的態度」，福建省一位省級官員表示，福建是對台前沿，中共總書記習近平更在福建工作長達17年半，福建和廈門都將舉辦海峽論壇視為年度大事。因此無論民進黨當局是否阻擋、干擾，未來還是會繼續堅持下去。