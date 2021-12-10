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陸中央經濟工作會議：堅持「房住不炒」
2021年12月8日至10日，中央經濟工作會議在北京舉行，該會議將針對往後中國經濟工作進行定調。 其中，對於房地產問題，會議中再次強調「房住不炒」。
會議提出，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加強預期引導，探索新的發展模式，堅持租購並舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支援商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。
「房住不炒」為2016年中央經濟工作會議首次提出，此後出台各種房地產相關配套，如房企融資、房貸等政策；2019年中央經濟工作會議，會議中「確定」要堅持房住不炒的政策，加大城市困難群眾的住房保障、加強都市更新與存量住房改造提升，大力發展租賃住房等。
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