中共中央經濟工作會議舉行 提「共同富裕」目標

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中共中央經濟工作會議8至10日在北京舉行，中共中央總書記習近平在會上發表重要講話。（新華社）
中共中央經濟工作會議8至10日在北京舉行，中共中央總書記習近平在會上發表重要講話。（新華社）

中共中央經濟工作會議8至10日在北京舉行，其中，會議提出，要實現「共同富裕」目標，首先要透過（大陸）全國人民共同奮鬥把「蛋糕」做大做好，然後透過合理的制度安排把「蛋糕」切好分好；要為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長。

新華社報導，中共中央總書記習近平，中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正出席會議，習近平在會上發表重要講話，總結大陸2021年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2022年經濟工作；李克強在講話中對明年經濟工作作出具體部署，並作了總結講話。

會議指出，要正確認識和把握實現共同富裕的戰略目標和實踐途徑。實現共同富裕目標，首先要透過（大陸）全國人民共同奮鬥把「蛋糕」做大做好，然後透過合理的制度安排把「蛋糕」切好分好；要發揮分配的功能和作用，堅持按勞分配為主體，完善按要素分配政策，加大稅收、社保、轉移支付等的調節力度；支持有意願有能力的企業和社會群體積極參與公益慈善事業。

會議提出，社會主義市場經濟中必然會有各種形態的資本，要發揮資本作為生產要素的積極作用，同時有效控制其消極作用；要為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長；要支持和引導資本規範健康發展，堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

要正確認識和把握防範化解重大風險。要繼續按照穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈的方針，抓好風險處置工作，加強金融法治建設，壓實地方、金融監管、行業主管等各方責任，壓實企業自救主體責任；化解風險要有充足資源，研究制定化解風險的政策，要廣泛配合，完善金融風險處置機制。

此外，會議強調，領導經濟工作必須尊重客觀實際和群眾需求，必須有系統思維、科學謀畫；領導幹部要加強經濟學知識、科技知識學習，特別是要悟透以人民為中心的發展思想，堅持正確政績觀，敬畏歷史、敬畏文化、敬畏生態，慎重決策、慎重用權；要加強調查研究，堅持「三嚴三實」，堅決防止簡單化、亂作為，堅決反對不擔當、不作為。

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