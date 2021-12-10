【即時短評】北京出手報復民主峰會 台尼斷交打擊台灣美國

十日，大陸國台辦發出兩則發言人「答記者問」，一則是抨擊美國辦「民主峰會」，民進黨派人參加民主峰會，是假民主真謀獨；一則是針對台尼斷交，希望台灣剩下的邦交國，認清大勢，站到歷史正確的一邊。這兩件事，其實是一件事。大陸在民主峰會期間與尼加拉瓜復交，表面是打擊台灣，更進一步精準打擊美國在全球外交的影響力。

日前針對美國總統拜登要辦全球民主峰會，唯獨不邀請中國大陸和俄羅斯，當時大陸外交部、國台辦都曾透過發言人表示，堅決反對，並將「採取反制和報復措施」。

當時，部分北京外交觀察人士認為，北京應該是虛張聲勢，美國在全球辦民主峰會，是以「民主燈塔」之姿，號召具民主自由共同價值的國家，排除戰略競爭對手，是非常正常的事；大陸能採取「反制」、「報復」的能力有限。

但沒想到，在民主峰會召開期間，中國大陸僅用兩小時，就宣布和尼加拉瓜奧蒂嘉政權恢復大使級外交關係。北京在美國後院，即拉丁美洲、中南美洲動作頻頻，這不僅是打擊了台灣的外交版圖，更是在美國後院放火。台尼斷交針對美國的可能性大過台灣。

尼加拉瓜無預警和台灣斷交，事前台灣和美國都沒有「預警」。斷交是由尼國外交部長蒙卡達（Denis Moncada）在電視發表聲明，表示尼加拉瓜政府與台灣斷絕外交關係，並且停止任何接觸，理由是「尼國承認世界上只有一個中國。」消息傳出後，台灣外交部才被動證實此事。這等於是打了美國和台灣一記大耳光。

大陸和尼加拉瓜接觸絕不是一天兩天，醞釀恢復邦交也非一時決定。民進黨2016年上台執政後的外交部，被邦交國宣布斷交，都是國外媒體先報導，台灣媒體查證後，外交部才會出面承認，然後表達氣憤和遺憾。我駐外單位失去基本的情報功能，而這次美國也沒有預先知會台灣，「依賴美國」的情報機制都失靈了？

尼加拉瓜轉向後，台灣的「邦交國」減至14個，包括洪都拉斯等8個拉丁美洲和加勒比海國家，其中洪都拉斯近期也被指邦交關係不穩。

值得思考的是，此次斷交是否將引發後續的骨牌效應？面對大陸不斷挖牆角，台灣的駐外單位，如何加強與盟國情報協作，與該國保持友好邦誼，更應思考兩岸關係是否繼續任其惡化，完全放棄和北京的對話與溝通，讓兩岸在外交戰場上只玩零和遊戲、兵戎相見？