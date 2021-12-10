王毅見尼加拉瓜外長 強調中尼一定要維護一中原則

大陸國務委員兼外長王毅以視訊方式與尼加拉瓜外長蒙卡達會晤。王毅強調，中尼關係一定要堅定維護一個中國原則，這是中尼復交的根本政治前提，與兩國關係順利發展的政治基礎。

據大陸外交部網站消息，王毅強調，「尼方從國家長遠發展和人民根本利益出發，作出接受一個中國原則，同臺灣斷交、同中華人民共和國複交的正確抉擇，中方對此高度讚賞。」

王毅说，兩國政府在重大國際和多邊事務中有著相同或相似立場。雙方這次抓住歷史機遇，在一個中國原則基礎上正式恢復大使級外交關係，可謂水到渠成，理所當然。

他並提及中尼關係的四點建議。一是堅定維護一個中國原則。這是中尼復交的根本政治前提和兩國關係順利發展的政治基礎。二是加緊規劃合作。開展各領域交流，踐行相互尊重、平等互利、合作共贏的理念。

三是夯實民意基礎。中尼復交正大光明，是民心所向，要進一步繼承弘揚兩國人民的傳統友誼。四是堅定相互支持。要堅定支持彼此維護本國正當權益，維護國際關係基本準則，維護發展中國家共同利益和國際公平正義。要共同宣導踐行多邊主義，推進國際關係民主化，共同構建新型國際關係和人類命運共同體。

蒙卡達則強調，尼加拉瓜政府重申堅守一個中國原則，台灣是中國不可分割的一部分，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。尼加拉瓜斷絕與台灣的外交關係。

蒙卡達說，尼方一貫支持中方維護主權、獨立和領土完整，高度讚賞中方為維護世界和平、正義、平等，促進發展合作所作的重要貢獻，高度認同中方提出的一系列國際倡議。