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華春瑩推特發哏圖 暗示奪走台灣所有邦交國？

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸外交部部長助理華春瑩在推特發布一則「181 vs 14」的哏圖。（截圖自華春瑩推特）
大陸外交部部長助理華春瑩在推特發布一則「181 vs 14」的哏圖。（截圖自華春瑩推特）

尼加拉瓜與我斷交後，台灣邦交國只剩下14個。對此，大陸外交部部長助理華春瑩在推特發布一張哏圖，除了以181和14兩個數字對比兩岸邦交數，在14的數字後還意有所指地放上一個禁止標誌。

華春瑩這則推文搭配的文字稱，「181 vs 14：這就是世界人心所向，這就是歷史大勢所趨。」

在傳出尼加拉瓜與我斷交的消息後，大陸鷹派媒體環球時報總編輯胡錫進就在個人微博發文稱，「尼加拉瓜不會是與台斷交的最後一個國家。台灣還剩下14個小『邦交國』，它剃光頭是早晚的事」。

大陸國務委員兼外長王毅在與尼加拉瓜外長蒙卡達視訊會晤後表示，尼加拉瓜成為第181個同中國建立正常外交關係的國家。對於還有14個國家與台灣維持邦交，他表示，這是因台灣大搞「撒錢外交」，也是由於美國不斷向這些國家施加各種各樣的壓力。

王毅說，相信這些國家遲早會遵循50年前聯合國大會通過的「2758號決議」精神，同中國建立或恢復正常的外交關係，這只是一個時間問題，更是時代大勢，不可阻擋。

國台辦發言人馬曉光也說，「我們讚賞有關國家順應大勢，支持中國的統一事業，歡迎所剩無幾的若干個台所謂『邦交國』認清大勢，早日站到歷史正確的一邊」。

尼加拉瓜 斷交 華春瑩

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