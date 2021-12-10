民主峰會 國台辦：看透民進黨假「民主」、真謀「獨」

大陸國台辦發言人馬曉光10日就台灣參加美國舉辦的民主峰會表示，美國舉辦所謂「民主峰會」，實際上是維護美國自身利益和霸權的政治操弄。民進黨所謂「民主」更是個幌子，參加民主峰會只能讓越來越多的人看透民進黨假「民主」、真謀「獨」的本質。

馬曉光說，美國的所謂「民主」，在國際社會和美國國內受到廣泛質疑。民進黨在台灣大搞「綠色恐怖」，操弄民粹，打壓迫害異己，引發廣大民眾強烈不滿。民進黨派人參加所謂「民主峰會」的表現，只能讓越來越多的人看透民進黨假「民主」、真謀「獨」的本質。

馬曉光還指出，中國堅決反對美國同台灣進行任何形式的官方往來，並敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。民進黨「倚美謀獨」的任何伎倆都註定失敗。

美國9日召集100多個國家和地區的領導人及公民社會和私人領域代表，以視訊方式舉行為期兩天的首屆民主峰會。

行政院政務委員唐鳳和台灣駐美代表蕭美琴均受邀與會。唐鳳代表台灣在民主峰會上，以預錄影片的方式發表聲明，並將在「科技與民主」的分組討論中擔任與談人，分享台灣民主故事。