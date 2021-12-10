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搶救出生率！陸官媒評「黨員幹部落實三孩政策」遭刪
英國衛報10日報導，中國大陸當局正試圖應對出生率驟降的問題，但一個官方營運的新聞網站日前卻發布評論，認為中國共產黨的黨員有義務為國家利益「生三胎」，引發陸方網民的熱議。
這一篇社論是中國報導網的黨建時評文章《落實三孩政策，黨員幹部應見行動》，稱中共的「每一名黨員幹部都要清醒地認識到我國人口發展的重要性和緊迫性」，「把自己和自己的家人思想、行動統一到黨中央重大決策部署上來，積極行動起來，自覺落實三孩生育政策。」
文章指出，「國家依法實施三孩生育政策，是家庭人氣增長的需要，也是國家人口發展的需要。每一名黨員幹部不能因為這樣那樣的主客觀原因不結婚、不生育，也不能因為這樣那樣的原因只生育一個或兩個孩子」，強調「落實三胎政策，是每一個黨員幹部承擔國家人口發展的責任，也是每一名黨員幹部履行國家人口發展的義務」。
這一篇文章於11月23日發布，直到近日才爆紅，現在似乎已被各個新聞網站刪除，但仍在微博引發議論。一名網民直言批評「離譜到家」，另有網民戲稱，「不孝有三，無後為大。黨員幹部不生三胎，那就是不忠不孝」、「看得我這四十歲還沒有結婚的人瑟瑟發抖，希望是假消息，要不然像我這種估計要進監獄踏縫紉機了」
有網民抨擊，「到底什麼意思啊？擅自扭曲決定裡面的意思？替黨和國家決定了黨員必須生三胎的政策嗎，是不生三胎就開除黨籍嗎？！」。一位網民則認為，這「就是一種社會現狀，或者說是客觀規律，你認為號召黨員幹部生三胎就能解決了，這是異想天開」。
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