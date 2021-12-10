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台海形勢嚴峻 董雲裳：中美亟需討論

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
專家認為，中美亟需對台海問題討論。路透
專家認為，中美亟需對台海問題討論。路透

美國前代理助理國務卿董雲裳表示，台海形勢越來越糟糕，籲美中討論對於台海現狀的理解和就台灣問題發送的信號，並採取行動降低負面螺旋。

據中評社報導，華府智庫中美研究中心9日舉行2021年會，董雲裳作上述表示。

對於美方官員對台問題近期有許多表態，是否意味著美國放棄一中政策？董雲裳指出，美國在台灣問題上的立場是希望維持現狀，但現狀一直在改變，各方都在改變。北京方面有一種緊迫感，有雄心和意願來推動改變現狀的時間表和統一的時間表。在某種程度上，美國已經對此做出了回應。

董雲裳表示，美國需說服中國，美國繼承其基於三個聯合公報的一個中國政策；美國政府也一直強調「台灣關係法」，她認為美方對「台灣關係法」的強調是對他們認為中方改變現狀的回應。

董雲裳強調，中美之間需要討論台灣問題，關於台灣發出的信號沒有被討論。兩年多來雙方因為疫情而彼此疏遠，官員之間雖可進行視頻對話，但這與定期開會不一樣。雙方就台灣問題發出的信號並沒有被準確解讀。

美國 台海

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