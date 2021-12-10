大陸外交部：「高度讚賞」尼加拉瓜斷絕與台灣外交關係

中國大陸與尼加拉瓜10日在天津簽署恢復外交關係聯合公報，决定即日起相互承認並恢復大使級外交關係。

據新華社報導，中尼兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係。

大陸外交部表示，尼加拉瓜是中美洲重要國家。尼加拉瓜政府承認並承諾恪守「一個中國」原則，與台灣斷絕外交關係，與「中華人民共和國」恢復外交關係，並承諾不再與台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。這是順應大勢、合乎民心的正確抉擇。中方對此表示高度讚賞。

中方願在和平共處五項原則基礎上，與尼方加強各領域友好合作，造福兩國和兩國人民。

尼加拉瓜則聲明稱，「中華人民共和國」是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。尼加拉瓜即日起斷絕與台灣的外交關係並停止與台灣的一切接觸和官方聯繫。

在上月勝選並連任的尼加拉瓜總統奧蒂嘉，相隔36年後，再度與台北斷交。