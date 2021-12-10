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夏立言建議兩岸：保障交流權益、擴大深廣度、求同存異

聯合報 / 特派記者賴錦宏／廈門即時報導
國民黨副主席夏立言（右）10日在廈門海峽論壇青年論壇中致詞，並與其「老朋友」大陸國台辦副主任龍明彪線上交談。記者賴錦宏/攝影
國民黨副主席夏立言（右）10日在廈門海峽論壇青年論壇中致詞，並與其「老朋友」大陸國台辦副主任龍明彪線上交談。記者賴錦宏/攝影

國民黨副主席夏立言10日上午透過視訊出席第19屆海峽青年論壇，他並對兩岸青年交流提出三點建議：兩岸都應盡力保障兩岸青年從事合法正當交流的權益，尤其是求學、工作與通婚；兩岸青年交流規劃應設計得更爲細致，以擴大交流的深度和廣度，加深相互的理解；應爲兩岸青年創造友善、尊敬、開放的交流和發展環境，求同存異。

夏立言並和大陸國台辦副主任龍明彪兩人在視訊中互相問候。

夏立言表示，中華民族茁壯乃至於在歷史上的許多重大貢獻和成就，離不開青年前撲後繼的奮鬥。也正因如此，中國國民黨在抗戰期間組織了青年軍，特別明令3月29日黃花崗起義的紀念日爲青年節，並於遷台後成立「青年救國團」，這都顯示國民黨對革命精神的傳承，對青年發展的重視。

他指出，台灣在馬英九政府跟國民黨執政期間，一直致力於推動兩岸經貿文化交流合作，鼓勵青年擴大交流。特別是兩岸觀光、教育交流在兩岸共同努力下，大陸觀光客絡繹不絕來台灣旅遊觀光，大陸學生到台灣念書的求學人數大幅增加，台灣的年輕人到大陸觀光、求學、就業的人數也明顯成長。

夏立言表示，隨着近年來兩岸交流遭遇一些挫折，兩岸青年交流不可避免地也陷入困境。為此，他提出三個方向，希望能營造出更有利於兩岸青年交流的發展：

第一，兩岸都應該盡力保障兩岸青年從事合法正當交流的權益，尤其是求學、工作與通婚三方面更顯重要。同時，一些有利於青年朋友的相關措施，應該要具體地加以落實。

第二，按相關政策，兩岸青年交流規劃應該設計得更爲細致，以擴大交流的深度和廣度，增加雙方從政治、經貿等社會、歷史、文化各個不同層面的深刻認知，相互的理解。

第三，應爲兩岸青年創造友善、尊敬、開放的交流和發展環境，要秉持着求同存異的理念，透過持續的交流相互理解，從而化解分歧，消弭兩岸的距離感。

夏立言總結，目前，兩岸關係的確面臨一些困難。但過去長時間以來，兩岸累積的善意以及雙方社會在各方面深厚的聯結，仍然構成一個堅實的基礎，不會因爲短期的政治扭曲而消失。

夏立言 國民黨

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