維吾爾族法庭：北京犯有種族滅絕罪

（德國之聲中文網）該維吾爾族法庭由律師、學者和商界人士組成，無任何政府支持，亦無權制裁或懲罰中國。但法庭希望經由公開程序獲得的證據，促使國際社會采取行動，阻止對維族人民（主要是穆斯林族群）的不人道對待。

法庭庭長傑弗裡·尼斯爵士（Geoffrey Nice ）通報說，維吾爾族法庭在調查、評估了中國西部新疆自治區針對維吾爾人的強制節育和絕育政策後得出結論：這一政策旨在減少維族人口，與習近平主席和政府最高層直接相關。

中國駐倫敦大使館未立即回應美聯社的置評要求。中國外交部發言人汪文斌在一次例行記者會上稱，"所謂在新疆發生強迫勞動和種族滅絕現象，完全是惡意中傷。" 他當時回答的是有關美國國會日前通過的對華制裁法案的提問。本周三，美國眾議院通過禁止從新疆進口強迫勞動商品法案。他指責美國在"涉疆"問題上散布謠言，從事政治操縱和經濟霸凌。

維吾爾法庭確認，在新疆發生的情況毫無疑問是犯罪，屬於危害人類罪，其中包括酷刑和強奸，當事人被關押在巨大的拘留中心。法庭庭長尼斯律師表示， ``根據公開聽取的證據，法庭確認，中華人民共和國政府使用節育措施，旨在摧毀新疆維吾爾族群的很大一部分，犯下了種族滅絕罪。"

尼斯律師曾負責起訴前塞爾維亞總統斯洛博丹·米洛舍維奇，並與國際刑事法院合作。他指出，習近平和其他中國高層人士要對新疆發生的事情承擔責任。尼斯爵士表示， ``若相關計劃未獲最高層授權，就不會存在這一巨大的國家鎮壓機器。"

研究人員稱， 近年來，估計有 100 萬人或更多--其中大部分是維吾爾人，被關押在新疆所謂的再教育營裡。

今年早些時候 ，共約 30 名證人和專家出席了在倫敦市中心舉行的系列公開聽證會，證明當事人在"再教育中心"拘留期間遭到毆打、酷刑或強奸。

聽證會還審查、評估了證據，其中包括曝光的政府文件。相關文件詳細說明了其政策，包括系統性強制節育、將幼兒同家庭分開、強迫勞動以及摧毀清真寺。

美國政府已表示，北京的維族政策構成種族滅絕和危害人類罪。英國、比利時、荷蘭、加拿大的立法機構也有同樣表態。

（美聯社）

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