北京要求跨國企業「站隊」 與立陶宛劃清界限

（德國之聲中文網）立陶宛高官和行業機構都告訴路透社，中國向跨國企業施加壓力，促其斷絕與立陶宛的商業合作，否則將面臨被排斥於中國市場之外的命運。

在台灣駐立陶宛代表處於11月18日開幕後，中國降低了與立陶宛的外交關系，並暫停了領事服務。上個月早些時候，中國外交部發言人在一份聲明中說，立陶宛無視中國對開設台灣辦事處的 "強烈反對"。

中國外交部沒有立即回應路透社對中國已要求跨國公司與立陶宛斷絕關系消息的置評請求。新浪財經本周四（12月9日）報道，外交部發言人汪文斌當天主持例行記者會時被問及此事時回應表示，不了解提到的有關具體情況。汪文斌強調，中方一貫按照世貿組織的規則辦事。"立陶宛背信棄義，公然違背同中華人民共和國建交時向中方所做的政治承諾，在世界上制造'一中一台'，嚴重損害中國國家主權和領土完整，在國際上開創惡劣先例，性質極為惡劣。"

立陶宛與中國的直接貿易規模不大，但是以出口為導向的經濟中，有數百家企業為跨國公司生產家具、激光、食品和服裝等產品，之後這些公司將產品賣到中國。路透社援引立陶宛副外長阿多梅納斯（Mantas Adomenas）表示：“他們(中國)一直在向跨國公司傳遞信息，如果他們使用立陶宛的零部件和供給，他們就不再獲准在中國市場銷售這些產品或從那裡拿到供給。”他還補充說，已經發現一些公司取消了與立陶宛供應商的合同。不過他並非具體提到涉事公司名稱。

代表數千家立陶宛公司的立陶宛工業家聯合會(Lithuania Confederation of Industrialists)證實，一些從立陶宛購買商品的跨國公司正成為中國的目標。聯合會主席維德曼塔斯·吉納勒維丘斯（Vidmantas Janulevicius）告訴路透社：“這個星期，我們首次發現中國對供應商直接施壓，要求其放棄在立陶宛制造的產品。以前這些威脅只是有可能發生，現在這種可能變成了現實。” 他補充說：“對我們來說，最痛苦的部分是，這是一家歐洲公司。”他並沒透露公司名稱，但表示，許多立陶宛企業都是這類型公司的供應商。

一位高級政府官員告訴路透社，立陶宛正在考慮設立一個基金，以保護當地公司免受中國報復性措施。立陶宛還對歐委會發出呼籲，希望後者提供支持。路透社看到立陶宛外長蘭斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）本周較早前在發給歐委會高級官員的信件，其中寫道：“歐盟有必要做出強烈反應，向中國發出信號，出於政治經濟動機壓力不可接受，也是不能容忍的。”

歐盟委員會在一份聲明中回應說，歐盟准備好，反對任何類型的政治壓力

和針對任何成員國的脅迫性措施：“中國與歐盟個別成員國雙邊關系的發展，對歐中整體關系產生影響。”

牛津大學中國中心的學者馬格努斯(George Magnus)指出，北京針對第三方公司的做法並不常見。立陶宛副外長阿多梅納斯表示，中國當局也在縮減對立陶宛的出口，已經影響到食品、激光、原材料、藥品、家具、服裝業，他說：“我們不會屈服於這種壓力，我們決定做什麼，稱台灣為台灣，是立陶宛的事，不是北京的事。"

（路透社等）

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