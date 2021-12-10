中國特色的人權日：維權人士出門遭限

（德國之聲中文網）12月10日世界人權日將至，多名中國維權人士及其家屬的出行自由再度受限。本周四（12月9日），中國維權律師余文生妻子許豔、人權律師謝燕益、王全璋律師妻子李文足等人紛紛在推特上發文，表示出現家門口被圍堵無法出門、小區門口有人站崗、上超市時被尾隨等情況。

余文生律師妻子許豔對德國之聲表示，周四早晨她要帶孩子上學時，發現已被約9人堵在家中，門完全無法推開，對方告訴她到12月10日晚上都不能出門，在追問後天會不會讓她出門後，對方沒有答復。"有兩個男的就是完全靠在門上，然後一腳踩在前面。兩個都是男的，又高又壯，門完全推不開，所以我非常用勁想推開門……以前他們不讓我離開家時，不會從外面把門往內推，但這次卻有兩下他們硬撞，我又想使勁推開門，所以我的肋骨當時就疼到現在。我用來推開門左手的大拇指業出現一些淤血的狀況。"

許豔表示："我一直要求當局保證人權，遵守法律。尤其是世界人權日，其實是一個尊重跟保障人權的日子。他們也一直在要求或呼籲依法治國，但在世界人權日，他們卻公然把人關在家中，阻止他們出門，這其實是侵犯人權的現象，也對家庭個體造成很大的傷害。"

曾因"709案"被關押的維權律師王全璋的妻子李文足也在推特上發表視頻，記錄了周四早上開門時有三人堵在門口，王全璋質問對方"你們干什麼的？我要送孩子上學！" 一名女子表示："我們替你送孩子。"

視頻中李文足氣憤質問對方身份，並表示不可能將孩子交給身份不明的陌生人。門口的兩女一男拒絕告知身份姓名，男子表示："你別管，等會兒有人跟你談談……"

2015年因為"709案"被注銷牌照的維權律師謝燕益則稱，他所居住的小區門口又開始有人上崗。其妻子原珊珊則表示，帶著女兒去超市時有兩人尾隨著。

中國在臨近敏感日期時限制公民行動自由的情況屢見不鮮。余文生律師妻子許豔在過去兩年的世界人權日前夕都被禁止離開家中，謝燕益、李文足等人過去亦有相同經歷。

李豔在接受德國之聲采訪時說："我要求他們能保障人權跟法治，但只能說這個訴求，然後就繼續被限制自由在家中。" 她還透露："今年9月17日美國憲法日時，有一個北京市石景山的國保就明確地跟我說，世界人權日也不會讓你出門，所以這讓我這幾天著急焦慮。"

中外人士呼籲讓郭飛雄赴美

另一個同樣發生在世界人權日前值得關注的事件，中國異議人士楊茂東（筆名郭飛雄）的妻子在美國病危之際，他卻在12月5日傳出再度被抓的消息，目前與外界失去聯系。郭飛雄今年初欲赴美照顧癌末的妻子張青，但在上海機場遭公安拒絕處境。5日他曾向友人傳了"我被抓了"的訊息後便渺無音信。郭飛雄在失聯前曾在微信"國務院客戶端"的"我向總理說句話"官方渠道留言，向中國總理李克強求助，希望李克強依據法律和基本人道緊急干預地方當局，允許其前往美國，不過當時並未成功獲得回應。

同日，中國律師王宇、美國學者滕彪、藝術家艾未未、六四學運領袖周鋒鎖、王丹等海內外華人發表聯名信，呼籲中國政府領導人尊重法律和基本人道，立即釋放郭飛雄，並允許郭飛雄盡快出國照顧妻子。

呼籲書中寫道："郭飛雄作為公民，他的人身自由以及自由旅行的權利，應受中國相關法律的保障。其妻子身患重病，命懸一線。中國政府的某些部門和官員在此事上的處理方法，不僅有違中國法律，而且也違背基本的人道精神。"

同樣簽署聲明的中國人權律師滕彪向德國之聲表示，中國政府禁止郭飛雄出境的作法，顯示中國政府對待異議人士的方式非常"殘酷且隨意"。

他說："在中國國內，即使不涉及出境問題，像黃琦的母親也是80多歲，希望在臨終前能見到他一面，但當局也不批准。這種情況也說明了中國政府非常沒有人性，一切都出於政治考慮，完全沒有對人的尊嚴與基本人性的考慮。"

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