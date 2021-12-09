維吾爾族法庭指中國「種族滅絕」 北京否認批抹黑

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部。圖／大公網
大陸外交部。圖／大公網

英國民間法院「維吾爾族法庭」9日判決中國在新疆對維吾爾人和其他少數民族犯下「種族滅絕罪」。大陸外交部以不具名的發言人回應，「這是抹黑中國的政治工具，法庭既無任何法律資質，也不具備任何公信力」。

據大陸外交部官網，大陸外交部發言人指出，維吾爾族法庭花錢請騙子、買謊言、作偽證，圖謀炮製禍亂新疆、抹黑中國的政治工具。此前多次反華活動的險惡用心已經被事實戳破，這樣一個「謊言製造機」搞所謂「最終判決」，「就是幾個跳梁小丑表演的政治鬧劇」。

大陸外交部發言人指出，謊言不論重複多少次仍然是謊言，越來越多人看中國的眼睛開始明亮起來。謊言掩蓋不了事實真相，蒙蔽不了國際社會，更阻擋不了中國新疆穩定發展繁榮的歷史進程。「這場鬧劇注定要被世人所唾棄、被歷史掃進垃圾堆。」

據美國媒體CNN報導，主持維吾爾法庭的英國律師尼斯宣判指出：「本法庭確信中華人民共和國已對一項蓄意而且系統性的共同政策發揮作用，藉由限制和降低維吾爾族生育，長期地以降低維吾爾和其他少數民族人口的手段，來達成所謂『優化』新疆人口目標。」

世界維吾爾代表大會9日發布新聞稿，引述主席多里坤．艾沙說，「對維吾爾人而言，這是歷史性的一天。」獨立機構作出裁決，承認維吾爾種族滅絕，讓維吾爾人和其他倖存者發聲，成為他們對準司法機構提出第一手證據的唯一的場合。

維吾爾 新疆 外交部

延伸閱讀

美澳紐英等外交抵制北京冬奧 法國不跟進

身處民主國家仍受威脅 海外維族人難逃中國監控

民主峰會登場…是否外交抵制北京冬奧 文在寅恐避談

抵制北京冬奧？日韓不同調 歐盟立場難統一

相關新聞

美國舉辦民主峰會 王毅：扣中國不民主是西式傲慢

美國舉辦的民主峰會將於9日登場，大陸國務委員兼外長王毅9日出席「第十四屆峇厘民主論壇」時，表示一個國家民主不民主，關鍵在...

鍾志剛：海峽論壇加大對台優惠 推動兩岸和平發展

海峽論壇組委會副主任鍾志剛9日表示，「好飯不怕晚」。海峽論壇持續舉辦，充分彰顯大陸方面願意以最大誠意、盡最大努力，繼續推...

維吾爾族法庭指中國「種族滅絕」 北京否認批抹黑

英國民間法院「維吾爾族法庭」9日判決中國在新疆對維吾爾人和其他少數民族犯下「種族滅絕罪」。大陸外交部以不具名的發言人回應...

大陸國台辦：警告美方某些人 「玩火者必自焚」

美國白宮國家安全顧問蘇沙利文稱，美將採取行動確保武力統一台灣的情況不會發生。大陸國台辦發言人馬曉光9日對此指出，「解決台...

難政經分離 海基會顧問：台商有時被迫選邊

就中國大陸雙碳政策及未來經濟情勢，海基會9日召開顧問會議，顧問林永法指出，台商面臨大陸的外部因素與內部政策多重變數的雙重...

安倍挺台論...華春瑩約見垂秀夫 稱可能「重新考慮」中日關係

日本前首相安倍晉三一日表態，台灣有事等同日本與美日同盟，挺台言論引發北京不滿。大陸外交部部長助理華春瑩當日約見日本駐陸大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。