大陸國台辦：警告美方某些人 「玩火者必自焚」

美國白宮國家安全顧問蘇沙利文稱，美將採取行動確保武力統一台灣的情況不會發生。大陸國台辦發言人馬曉光9日對此指出，「解決台灣問題，完全是中國自己的事」，不容任何外來干涉，並警告某些人，不要玩火，「玩火者必自焚」。

馬曉光9日晚間稱，「台灣是中國一部分。中國實現完全統一是全體中華兒女的共同願望。願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

馬曉光指，當前，台海形勢持續緊張動盪，根本原因是民進黨當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。他批評，「美方一些人罔顧事實、顛倒黑白，不斷在台灣問題上發表錯誤言論，採取錯誤行動，根本上是企圖打『台灣牌』，把台灣當棋子，阻礙中國統一和中華民族復興進程。」

馬曉光強調，敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止在台灣問題上的錯誤言行，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。「我們警告某些人，不要玩火，玩火者必自焚」。

蘇利文7日在白宮就拜登總統與俄羅斯總統普亭舉行視訊峰會舉行媒體簡報會，被問及如果俄羅斯入侵烏克蘭，北京可能同時採取行動武統台灣，美國是否做好因應的準備。蘇利文回答，美國會採取一切可能的嚇阻及外交行動，確保中國武力侵台的情況永遠不會發生。