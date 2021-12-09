安倍挺台論...華春瑩約見垂秀夫 稱可能「重新考慮」中日關係

日本前首相安倍晉三一日表態，台灣有事等同日本與美日同盟，挺台言論引發北京不滿。大陸外交部部長助理華春瑩當日約見日本駐陸大使垂秀夫，據南華早報報導，華春瑩當時跟垂秀夫表示，若日本對台灣議題這樣繼續下去，中國可能會「重新考慮」中日關係。

據南華早報報形容，這場約見是在「十分緊張的氣氛中進行」。而中日關係也因安倍的發言「面臨風險」。消息人士表示，華春瑩表示，如果日本「繼續沿著這條路（安倍的表態）走下去」，中國將「不得不重新考慮」如何處理中日雙邊關係，以及中國「如何對待日本的方式」。

這名消息人士也說，日方曾要求中方不要公開垂秀夫與華春瑩會談的情況，但中方卻予以公開，這讓日本感到沮喪。日方因此向中方轉達了，日本正考慮取消日中兩國部分工作層級對話的想法。

據大陸外交部網站消息，華春瑩對安倍的言論指出，安倍的言論粗暴干涉中國內政，公然挑釁中國主權，「悍然為『台獨』勢力撐腰，嚴重違反國際關係基本準則和中日4個政治文件原則」，中國堅決反對。

而據日本共同社報導，日本駐北京大使館表示，垂秀夫回應華春瑩說，對於台灣相關議題，「中國有必要理解日本國內有安倍這樣的想法」。朝日新聞報導，垂秀夫並稱，日本無法只接受中國單方面的主張；且安倍已經不是日本政府官員，日本政府沒有立場對非政府官員的發言一一說明。