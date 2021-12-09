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美國民主峰會前 陸官媒今晚開播專題片批美式民主

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
中國國際電視台（CGTN），9日至10日晚播出專題片「起底『美式民主』」，宣稱要審視美國民主的倒退及對全球帶來的的危害。香港經濟日報
中國國際電視台（CGTN），9日至10日晚播出專題片「起底『美式民主』」，宣稱要審視美國民主的倒退及對全球帶來的的危害。香港經濟日報

美國總統拜登將於9日至10日，主持首屆民主峰會線上會議，而大陸央視外語電視網「中國國際電視台」（CGTN），也將於9日至10日晚播出專題片「起底『美式民主』」，宣稱要審視美國民主的倒退及對全球帶來的的危害。

央視報導指出，美國以「民主典範」自居，卻無視本國劣跡斑斑、岌岌可危的民主現狀和以戰爭為手段、強制對外輸出「美式民主」造成慘重的國際人道主義災難，召開所謂「民主峰會」，歪曲民主要義，亂設民主標準，甚至把民主當成服務一己之私的政治工具，在世界上搞各種小圈子，製造分裂和對抗。

報導提到，「美式民主」究竟是為民主，還是為霸權？CGTN製造推出兩集專題片近距離審視。CGTN專題片「起底『美式民主』」將分為上、下集，在周四、五晚11時30分在CGTN英語頻道播出，CGTN官方網站同步上線。 CGTN西班牙語、法語、阿拉伯語、俄語頻道也將陸續播出上線。

美國民主峰會的110個受邀方當中包括台灣，但不包括中俄，北京已連番批評「美式民主」，又指「民主峰會」完全是場鬧劇，堅決反對美方邀台參加；並說「中國是當之無愧的民主國家」。

美國 央視 北京 拜登

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