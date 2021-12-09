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加國加入抵制北京冬奧 陸使館痛批政治自嗨、自取其辱

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
本周已有美國、澳洲、英國、加拿大、蘇格蘭等國相繼宣布外交抵制北京冬季奧運。法新社
本周已有美國、澳洲、英國、加拿大、蘇格蘭等國相繼宣布外交抵制北京冬季奧運。法新社

加拿大總理杜魯多也宣布加入外交抵制北京冬奧的行列，引發大陸駐加拿大大使館強烈不滿，痛批加拿大在未受到邀請的情況下，炒作「外交抵制」北京冬奧會，「完全是政治自嗨」。

據美國之音報導，在美國6日宣布對北京冬奧進行「外交抵制」後，澳洲、英國、加拿大、蘇格蘭也相繼宣布將不派任何官方代表團參加北京冬奧。專家稱，更多國家的加入將使中國很難推動其宣傳，稱「外交抵制」是「美國領導的陰謀」。

加拿大總理杜魯多8日以中國存在「侵犯人權」的行為為由，宣布將不派「外交代表」出席北京冬奧。對此，大陸駐加拿大大使館發布新聞稿表達強烈不滿和堅決反對，並已向加方提出嚴正交涉。

新聞稿稱，「加拿大同一小撮西方國家沆瀣一氣，出於意識形態偏見、基於謊言謠言，大肆搞政治操弄，企圖干擾北京冬奧會順利進行，其行徑不得人心，註定失敗」。

大陸駐加拿大大使館強調，當前，中國人權狀況處於歷史最好時期。「反觀加方，加政府對原住民犯下滔天罪行。直到今天，加拿大國內系統性種族歧視仍十分嚴重。加方根本沒有資格在人權問題上充當『教師爺』，根本沒有資格對中方指手畫腳！」

除批評加拿大「外交抵制」北京冬奧會「完全是政治自嗨」，新聞稿最後還要求加拿大，立即停止將體育運動政治化和干擾破壞北京冬奧會的錯誤言行，「否則只會自取其辱」。

北京冬奧

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