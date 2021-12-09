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證實大陸有對台作戰網軍 國安局：311基地專責

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國安局副局長陳進廣。記者林伯東／攝影
國安局副局長陳進廣。記者林伯東／攝影

兩岸關係緊張，民進黨政府屢屢指控我遭對岸認知作戰。國安局副局長陳進廣今天在立院答覆民進黨立委羅致政質詢時證實，中國大陸有對台作戰網軍，其中除政府部門外，包括民間部門、網路水軍五毛黨等，都是中共對台認知作戰的部隊。

陳進廣也提到，對岸有解放軍戰略支援部隊，從涵蓋太空衛星與對台認知作戰相關部隊都是，其中有一個311基地專門負責對台認知作戰。

陳進廣表示，面對專制與民主陣營對抗，我國現在正受到專制政權透過認知作戰與軍事衝突方式，威脅我國國家安全；最近中共對我認知作戰，還包括假冒、改造俄羅斯、日本民眾貼文後，對台認知作戰，破壞我國跟友盟之間的關係。

陳進廣指出，國安局目前正積極針對機器人帳號追查，防止境外敵對勢力介入，也已經整合所有國安單位與行政部門查察爭議訊息，有涉及境外部分會做新聞揭露，防止爭議訊息破壞。

羅致政追問，國安局是否有破獲大陸網軍在台灣的協力者？陳進廣說，相關情資已經成立專案追查，但因牽涉金流追查，後續要移請檢調偵辦。

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