薄熙來岳母8日告別式 薄瓜瓜悼念文稱「男兒四海為家」

據香港星島日報報導，前中共重慶市委書記薄熙來岳母、中共開國少將谷景生遺孀范承秀告別儀式，8日上午在北京解放軍總醫院西院告別廳舉行，暫不知身陷囹圄的薄熙來、谷開來夫婦是否獲准送別范承秀，但靈堂上有薄熙來夫婦與兒子薄瓜瓜敬獻的花圈，目前流亡海外的薄瓜瓜悼念范承秀的文章也在網上曝光。

報導稱，范承秀雖是擁有80多年黨齡的中共老革命，但除了其離休單位中共中央組織部部長陳希，沒有其他現任中共中央領導人致送花圈。

范承秀上月23日在北京逝世，享耆壽99歲。微信公眾號《東方偉人》形容范承秀是「中國共產黨優秀黨員、忠誠的共產主義戰士、中共新疆黨委宣傳部原副部長、中共中央組織部離休老幹部、范仲淹的後代、抗戰時期太行山區著名的才女兼婦救會幹部、開國將領谷景生遺孀」。

星島日報表示，儘管范承秀獲中共官方評價為「忠誠的共產主義戰士」，但因女兒谷開來十年前殺人，釀成政治風暴，導致女婿、時任中共中央政治局委員兼重慶市委書記薄熙來落馬，薄氏夫婦被判重刑，令這場葬禮特別敏感。

報導指出，范承秀8日上午的告別式，前來弔唁的基本都是白髮老人，估計有上百人。致送花圈的除中組部長陳希，還有中共中央軍委原副主席遲浩田、中央軍委原委員于永波、李繼耐等退休將領。

薄熙來夫婦的花圈放置在橫幅下方最左側，上書「親愛的媽媽我們永遠懷念您」，「粒兒熙來敬輓」，「粒兒」是谷開來小名。薄瓜瓜的花圈則與孫輩一起放置在遺體前排。

因父母因素被迫流亡海外的薄瓜瓜，畢業於哈佛大學，擁有律師執照。左派微信公眾號《紅旗文獻》曾發布薄瓜瓜的悼念文，但已被刪，另一個微信公眾號《東方偉人》則仍有薄瓜瓜這篇文章。

薄瓜瓜在文中稱，這些年，常有人問他，「想家嗎？」「我心裡總會默念：『男兒四海為家，怎會小家碧玉的有想家一說？』」。