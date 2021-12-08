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美國邀羅冠聰出席民主峰會 香港、北京皆不滿

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港保安局局長鄧炳強。圖／中通社
香港保安局局長鄧炳強。圖／中通社

香港眾志創黨主席羅冠聰美國邀請將參加民主峰會並發表演說，此事引來港府極大不滿，香港保安局局長鄧炳強更罵羅冠聰是「現代漢奸」，出賣自己的國家。

羅冠聰日前在臉書上宣布，已正式獲拜登邀請參與峰會，將於美國東岸時間12月10日早上，在「保障人權」以及「鞏固民主及對抗威權」兩個討論議題，發表一段連接兩者的講話。

據港媒星島日報報導，鄧炳強表示，一個人為外國的政治目的而出賣自己的國家，形容對方為「現代漢奸」。他又指，對方為出賣國家而沾沾自喜，認為他應該感到羞恥。

而人民日報的評論「鐘聲」則表示，美國政府為這名港獨分子提供表演舞台，進一步暴露出民主峰會實質就是要把民主工具化、武器化。

中國大陸未獲受邀參加民主峰會，在這場峰會前夕，大陸動作頻頻，包含發表中國的人權白皮書，強調中國式民主。

羅冠聰 美國 香港

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