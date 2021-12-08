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回應陸委會 陸國台辦：打擊台獨金主有利保障台胞權益

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影

大陸全國政協主席汪洋7日在兩岸企業家峰會上呼籲台商要和「台獨」劃清界線，陸委會指這是為兩岸正常交流活動製造障礙、干擾台商經營，製造寒蟬效應。大陸國台辦發言人馬曉光8日表示，「依法打擊台獨頑固分子及其關聯企業和金主，將有利於保障台灣同胞的合法權益」。

馬曉光表示，2021兩岸企業家紫金山峰會7日以視訊連線方式在南京市和台北市同步舉行。 500多位兩岸企業界人士參加論壇，共話兩岸經貿合作大局。在兩岸關係發展受到衝擊的當下，在民進黨當局百般阻撓恐嚇下，兩岸企業界人士用行動證明加強經濟合作是民心所向、大勢所趨，是兩岸互利共贏的必然選擇。

馬曉光指稱，「台獨分裂勢力及其活動是台海地區和平穩定的最大威脅，是兩岸關係和平發展的最大障礙。依法打擊台獨頑固分子及其關聯企業和金主，目的正是為了遏制台獨分裂行徑、維護台海和平穩定。從根本上看，這將有利於促進兩岸正常經貿往來，有利於保障台灣同胞的合法權益。堅決反對台獨分裂，台商台企投資興業才能有安心踏實的環境中、兩岸經濟交流合作才能有和平安定的保證。」

馬曉光稱，「民進黨當局長期阻撓兩手岸交流合作，肆意打壓反對台獨、主張統一的團體和人，是他們刻意進行政治操弄、大搞『綠色恐怖』，世人皆知。無論民進黨當局怎樣歪曲事實、顛倒黑白，都掩蓋不了與台獨分裂勢力沆瀣一氣的真實面目。」

馬曉光表示，大陸始終是台商台企投資興業的熱土和發展進步的依靠。歡迎支持台胞台企到大陸投資發展，繼續依法保障合胞合企的合法權益。陸方秉持的「兩岸一家親」理念不會變，率先同台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台商台企辦實事做好事的舉措不會變。他重申，希望台商台企明辨是非，站穩立場，「與台獨分裂勢力劃清界限」，以實際行動參與兩岸經濟合作，推進兩岸關係和平發展、融合發展。

台獨 台商 馬曉光

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