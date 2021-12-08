曾與彭帥視訊通話兩次 奧委會卻稱：無法提供任何肯定答案

美聯社報導，在國際社會關注中國網球運動員彭帥於中國的安全問題長達五個星期後，國際奧委會周二（12月7日）最新聲明表示，他們不能對彭帥的事件提供任何肯定答案。

國際奧委會與這位大滿貫雙打冠軍的兩次視訊通話，是自11月2日彭帥在中國社交媒體微博上發文稱自己被中國前國務院副總理張高麗性侵以來，唯二次外界所知彭帥與中國境外人士的接觸。

然而，在兩次視訊通話後，國際奧委會因沒有提供視訊錄像或談話記錄而受到批評。這加劇了人們對彭帥是否真正能夠自由發言或移動的疑慮。隨著北京冬奧即將在明年2月舉辦，批評者稱，國際奧委會正在協助中國對彭帥事件進行掩飾。

國際奧委會7日在其新聞發布會上面臨了更多關於彭帥的提問。該組織發言人亞當斯（Mark Adams）說：「我們無法向你提供任何絕對確定的信息。我們能做的就是在我們認為符合運動員福祉的最佳利益的過程中，盡最大努力。」

「我們不能給出保證，我們也不知道全部的事實，」亞當斯說。他指出，雙方都承諾彭帥和國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）將於1月在北京會面吃飯。「至少在嘗試與彭帥保持聯繫丶確保她的所在的這件事情上，我們有一個完整的路線圖。」

奧委會：「靜默外交」是強大工具

國際奧委會已多次提到，「靜默外交」的策略最有可能令其在中國取得成功。美聯社報導，自2015年北京被選為東道國以來，中國國家領導人習近平已經與巴赫進行過直接的會面與交談。

對此，負責監督北京奧運會籌備工作的國際奧委會高級委員薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch）也在記者會上重申了「靜默外交」的重要性。

「每個人都應該專注於彭帥的安危，而不是試圖利用這件事來達到任何其他目的，」薩馬蘭奇說。他強調，不要小看所謂的「靜默外交」，因為「它是一個非常強大的工具，我們會堅持繼續這樣做下去。」

主席巴赫並沒有參加周二的記者會。但德新社在同一天也發表了對這位奧運主席的採訪。

「我可以向你保證，關於這個案子的每個面向，（我們）都在與中方討論，」巴赫說。他並指出這些討論包含了與中國體育組織和官方機構的會談。

在記者會上，國際奧委會一再避免直接提及彭帥所做的指控，或使用任何指涉她受限制自由的可能性的字眼。相反地，在記者會後的聲明中只提到了「她的情況」（her situation）。

奧委會與WTA作法大相徑庭

然而，女子網球協會（WTA）恐怕不認為奧委會的「靜默外交」是正確的做法。WTA已宣布暫停所有在中國大陸及香港的賽事，並呼籲中國政府對彭帥做出的性侵指控進行全面和透明的調查，且一切需在沒有審查制度的影響下進行。

WTA主席西蒙 (Steve Simon）1日宣布此政策時表示：「憑良心說，當彭帥不被允許自由交流，並且似乎被施壓來反駁她之前所做出的性侵指控時，我不明白我怎麼能要求我們的運動員在那裡比賽。」

美聯社報道，WTA對中國的立場是在與現任和前任球員討論過後才確立的。該組織並在上周得到了奧運網球冠軍本西奇（Belinda Bencic）的公開支持。

在社交媒體上，#WhereIsPengShuai這個熱搜詞已成為潮流，並獲得包括小威廉姆斯（Serena Williams）丶納芙拉蒂洛娃（Martina Navratilova）和費德勒（Roger Federer）等網球名將的支持。

在國際奧委會記者會上，當被問及為什麼彭帥沒有與其他網球運動員或WTA主席對話時，亞當斯說：「這一點我顯然無法回答，因為我真的不知道。」

（美聯社丶德新社丶ESPN）

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】