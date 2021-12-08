堅持防疫清零 孫春蘭：事關北京冬奧要守住國門

北京冬奧將近，中國防疫政策除堅持「清零」還將嚴控境外輸入。中國國務院副總理孫春蘭7日說，元旦、春節期間防疫事關北京冬奧，因此當今防疫重點是「守住國門、外防輸入」。

新華社報導，中國國務院聯防聯控機制7日舉行電話會議，孫春蘭在會中作上述表示。

孫春蘭說，元旦、春節期間的疫情防控，事關「北京冬奧成功舉辦」，事關「節日平安祥和」。要把「外防輸入、內防反彈」各項措施不折不扣落實到位，確保人民群眾過好「兩節」（元旦與春節）。

她表示，當前國際疫情嚴峻複雜，中國疫情防控的重點是「守住國門、外防輸入」。要組建由地方政府帶頭、有關部門和專家參加的「口岸防控專班」，完善防控技術指南，加強人員力量調配，嚴格閉環管理，倡導群眾合理出行，嚴防因輸入發生群聚性疫情。

孫春蘭提到，要加強基層防控工作，群防群控、專群結合，對重點人員和場所加密核酸檢測頻率次數，力求「早發現，及時科學精準處置」。

她說，接種疫苗是主動免疫的有效措施，要加快推進疫苗接種工作。其中，老年人是易感高危人群，要做到「應接盡接」，提高加強針（第3劑）接種率。