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斯洛伐克官員訪台 北京：違背一中原則

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／大陸外交部網站
大陸外交部發言人趙立堅。圖／大陸外交部網站

斯洛伐克經濟部政務次長葛力克率團訪台，指願與台灣發展更加緊密的經貿關係。大陸外交部發言人趙立堅7日表示，洛伐克執意安排有關官員訪台，明顯違背一個中國原則，助長「台獨」分裂勢力的囂張氣焰，嚴重破壞中斯兩國政治互信。

據大陸外交部網站消息，趙立堅7日在例行記者會上表示，中方對此表示堅決反對和強烈不滿。斯方應信守建交承諾，停止同台灣當局進行任何形式的官方往來，停止為「台獨」分裂勢力站台，避免對中斯關係造成進一步損害。大陸也正告台灣當局，無論打著什麼幌子，玩什麼花樣，搞「台獨」都是死路一條。

外交部長吳釗燮6日晚宴歡迎率團來台參加「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」的葛力克（Karol Galek）訪問團；吳釗燮表示，相信葛力克此行將進一步加強雙邊交流合作，讓雙邊關係持續正向發展。

葛力克致詞指出，榮幸率領史上規模最大的訪團訪問台灣，透過率團回訪，期盼台斯能持續強化在經貿投資、關鍵產業、教育科研及供應鏈安全等領域的交流合作。

台獨 趙立堅 斯洛伐克

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