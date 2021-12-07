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香港觀光從業員多停工兼職 盼「通關」仍待北京決定

聯合報 / 香港特派員李春/香港即時報導
香港特首林鄭月娥稱，「通關」待北京決定時間，香港正研優先群組。（香港中通社）
香港特首林鄭月娥稱，「通關」待北京決定時間，香港正研優先群組。（香港中通社）

香港調查顯示，受訪旅遊從業員九成九停工，兩成失業逾一年。旅遊業工會指通關有一線曙光，但香港特首林鄭月娥說，香港通關有待北京決定時間。

香港四個旅遊業工會在過去一星期，對九百多名旅遊業從業員進行電話訪問，結果顯示，超過九成九受訪從業員停工，其中兩成失業超過一年，有七成半人轉行兼職保安及疫苗中心工作人員及外賣快遞員等，收入較原本低過五成。

主持調查的工會認為，香港與中國大陸正準備通關，讓業界有一線曙光，但通關初期設有配額，對業界幫助不大，預計要等與大陸全面通關，最快明年夏季才有機會組織旅行團，令旅遊業局部復甦。

工會促請香港政府盡快通關，向旅遊業提供特別支援，但林鄭月娥說，大陸專家認為香港具備通關條件，有待北京最終決定時間。現在香港需就通關作籌備工作，在通關配額制大前提下，過往屬豁免組別即有經濟、商務、公務等需要的人會優先處理，亦會爭取部分配額開放予其他有迫切需要的人。

林鄭月娥說，為爭取香港與大陸在豁免檢疫下恢復人員往來，兩地早前已進行第二次對接會議，並獲階段性成果。為配合通關，香港保安局會根據口岸的人流，評估是否需再開放更多口岸，會先以開放陸路口岸為先，暫時不會考慮高鐵、直通車及港澳碼頭。

香港特首 林鄭月娥 北京

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