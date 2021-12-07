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美國舉辦民主峰會前夕 楊潔篪批：煽動意識形態對抗

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。圖／美聯社
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。圖／美聯社

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪7日發聲批評美國舉辦民主峰會，指「這是打著民主的幌子，行非民主之事，是對民主精神的背叛」，並指這會在全球煽動意識形態矛盾和陣營對抗，與世界和平發展合作大勢南轅北轍，引起國際社會的疑慮和不滿。

據新華社報導，楊潔篪是在結束非洲訪問行，以書面方式接受新華社的採訪作上述回應。而由美國主導的民主峰會將於9日舉行。

楊潔篪說，民本思想貫穿中國幾千年思想和政治史，也是新時代中國全過程人民民主的重要思想來源之一。民主在世界多國都經歷了不斷發展的過程，也還將繼續完善，沒有哪種民主是終極不變的民主。

楊潔篪並強調，實現民主的途徑是多樣的，絕非只有西方民主這一種模式。民主是各國人民的權利，從來不是哪一國的專利。「有的國家不尊重國際民主協商，按一己標準指定誰是民主國家、誰有資格參加所謂民主峰會，打著民主的幌子，行非民主之事，實際上是對民主精神的背叛」。

楊潔篪並說，民主應該扎根於本國思想、文化、社會和經濟發展現實中，不能外來強加，更不應成為霸權工具。有些國家不尊重別國主權，熱衷「輸出民主」，甚至對外發動戰爭，嚴重破壞國際和地區和平穩定。

楊潔篪 美國

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