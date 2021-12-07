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習近平：要加強國安、科創、防風險等領域立法

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中共總書記習近平表示，要加強國家安全等領域立法。新華社。
中共總書記習近平表示，要加強國家安全等領域立法。新華社。

中共總書記習近平6日在中共中央政治局集體學習時，強調要加強「國家安全、科技創新、公共衛生、生物安全、生態文明、防範風險」等重要領域立法，並加強民生領域立法，努力健全國家治理急需、滿足人民日益增長的美好生活需要。

據新華社7日報導，習近平6日下午出席中共中央政治局第三十五次集體學習，主題為「建設中國特色社會主義法治體系」。

習近平說，我們（中國大陸）已經踏上了全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍的新征程，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，滿足人民群眾對民主、法治、公平、正義、安全、環境等日益增長的要求，提高人民生活品質，促進「共同富裕」，都對法治建設提出了新的更高要求。

為此，習近平強調，要加強國家安全、科技創新、公共衛生、生物安全、生態文明、防範風險等重要領域立法，加強民生領域立法，努力健全國家治理急需、滿足人民日益增長的美好生活需要必備的法律制度。

習近平還說，要健全法律面前人人平等保障機制，維護國家法制統一、尊嚴、權威，一切違反憲法法律的行為都必須予以追究。他提醒，各級黨組織和領導幹部都要旗幟鮮明支持司法機關依法獨立行使職權，絕不容許利用職權干預司法、插手案件。

涉外層面，習近平說，要加強涉外領域立法，推動我國（中國大陸）法域外適用的法律體系建設。要把拓展執法司法合作納入雙邊多邊關係建設的重要議題，提升涉外執法司法效能，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

習近平還說，要把中國特色社會主義法治思想落實到各法學學科的教材編寫和教學工作中，努力培養造就更多具有堅定理想信念、強烈家國情懷、紮實法學根底的法治人才。同時，總結我國法治體系建設和法治實踐的經驗，闡發我國優秀傳統法治文化，講好中國法治故事。

習近平 司法 中共

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