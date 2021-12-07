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美國外交抵制冬奧 北京回嗆：將作出堅決反制

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞

針對美方宣布，拜登政府將不派任何外交或官方代表出席2022年北京冬奧會，大陸外交部發言人趙立堅今天回應稱，中方對美方表態強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並將作出堅決反制。

據中方發布，趙立堅在大陸外交部記者會指，美方炮制所謂新疆存在種族滅絕的世紀謊言，早已被事實戳穿。美方基於意識形態偏見，基於謊言、謠言試圖干擾北京冬奧會，這只會讓人看清美方的險惡用心，只會使美方更加喪失道德和信譽。

他表示，說到種族滅絕，美國歷史上對印地安原住民犯下的罪行才是真正的種族滅絕，這頂帽子美國自己戴最合適不過。

趙立堅說，美方做法嚴重違背奧林匹克憲章確立的體育運動政治中立原則，同更團結的奧林匹克格言背道而馳，站在了全世界廣大運動員和體育愛好者的對立面。

他並稱，冬奧會不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。根據奧運規則，各國官員出席奧運會，應由本國奧委會邀請。美國政府官員是否出席北京冬奧會，是否來為自己的運動員加油，是美方自己的事。在未收到邀請情況下，美方把是否派政府官員出席同所謂新疆人權問題掛鉤，這完全是顛倒黑白、錯上加錯、自欺欺人。美國的政治圖謀不得人心也註定失敗。

趙立堅強調，北京冬奧會是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，他們才是主角。國際奧委會在內的國際社會高度認可中方籌辦工作，外國運動員熱切期待來華參賽，其中包括數量眾多的美國運動員。中方相信在奧林匹克精神指引下，在各方共同努力下，中國一定能為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。美方應停止將體育運動政治化，停止干擾破壞北京冬奧會的言行，否則將損害兩國在一系列重要領域和國際地區問題上的對話合作。

北京冬奧 美國 趙立堅

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