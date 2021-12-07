中國異議人士郭飛雄傳失聯 在美癌末妻籲中方放行

今年初因欲赴美照顧癌末妻子而在上海機場遭公安拒絕出境的中國異議人士郭飛雄（本名楊茂東），12月5日再次與外界失聯。據傳，郭飛雄在失聯前，曾向友人傳「我被抓了」的四字訊息，之後便再沒有消息。

郭飛雄的妻子張青今年1月剛做完癌症手術，但近日卻傳出因癌細胞擴散至身體其他器官，健康狀況持續惡化。熟知張青情況的中國人權律師陳光誠向德國之聲透露，張青因結腸部分有個很大的腫瘤，堵住了其腸道，導致她只能透過輸液來獲取一些營養。

他說：「因為她的癌細胞已擴散至其他的器官，所以她的健康情況可說是非常困難。她現在很難有很好的睡眠，而睡眠品質不好對她的身體來說是很糟糕的。現在她在做化療，頭髮脫落的很厲害，整個人也非常消瘦。」

張青11月29日透過美國對華援助協會（ChinaAid）發布公開聲明，表示希望中國當局能讓郭飛雄赴美與她見面。她在聲明中寫道：「我的生命已走到盡頭，我很絕望，我什麼時候能看到我的丈夫楊茂東（又名郭飛雄），請快點過來。」

張青在聲明中提到，自己近期經歷了第二次的腸梗阻，而她腸子上次動手術的部位又再次長出新的腫瘤。她在聲明中提到：「癌細胞正在擴散到我的全身，我無時無刻都在嘔吐和腹脹。腹痛非常嚴重，我只能彎著腰走路，全身的疼痛讓我幾乎無法入睡。我經常難以喘息，感覺自己已經接近極限。」

中外人士發聯合聲明籲北京放行

郭飛雄傳出被抓的同一天，一群長期關注中國人權與法治情勢的人士發表一份聯合聲明，呼籲中國政府盡快放行，讓郭飛雄赴美照顧妻子。他們在聲明中寫道：「我們對中國公民楊茂東 (筆名郭飛雄) 和張青夫婦目前面臨的困境十分擔憂。目前張青的病情日益惡化，隨時可能有生命危險。」

他們強調，郭飛雄作為公民，他的人身自由與自由旅行的權利應受到中國法律的保障，並批評中國政府某些部門人士處理郭飛雄一事的作法「有違中國法律」，也違背基本的人道精神。他們寫道：「我們呼籲中國政府領導人尊重法律和基本人道，立即釋放郭飛雄，並允許郭飛雄盡快出國照顧妻子。」

簽署聯合聲明的人士包含了「709大抓捕」時被關押判刑的人權律師王宇丶王全璋，包龍軍，著名中國藝術家艾未未跟當年六四學運的領袖周鋒鎖丶王丹跟方政。同樣簽署聲明的中國人權律師滕彪向德國之聲表示，中國政府禁止郭飛雄出境的作法，顯示中國政府對待異議人士的方式非常「殘酷且隨意」。

他說：「在中國國內，即使不涉及出境問題，像黃琦的母親也是80多歲，希望在臨終前能見到他一面，但當局也不批准。這種情況也說明了中國政府非常沒有人性，一切都出於政治考慮，完全沒有對人的尊嚴與基本人性的考慮。」

滕彪認為，中國政府拒絕讓特定異議人士出境的其中一個原因是，若這些人在海外，比較難受到中國政府的控制，但若在國內，中國政府隨時能對他們發出警告，或抓起來判刑。他說：「中國政府的另一個考量是，像郭飛雄這樣的異議人士，他們從事政治反對運動，也幾次在中國國內被判刑。在共產黨眼裡，他們是政治上的敵人，而中國政府不想讓這些人的日子好過。」

「1989年以來最嚴峻的時期」

陳光誠則以郭飛雄與中國著名維權律師高智晟的經驗為例，表示中國政府從16年前便對高智晟丶郭飛雄以及陳光誠一家人進行迫害。他表示：「高智晟已失蹤四年多，仍舊渺無音訊。他在失蹤前也多次遭到中共迫害丶折磨與酷刑。郭飛雄也是獲釋後沒多久又被判刑，並關進監獄。」

郭飛雄今年1月在上海機場遭海關拒絕出境後，曾嘗試實行無限期絕食，但數天後，多名異議人士在推特上發文，表示聯系不上郭本人，擔心他已經失聯。郭飛雄在失聯前曾向中國國家主席習近平丶中國總理李克強與其他政府高層求援，希望緊急干預地方當局，允許其前往美國，不過當時並未成功獲得回應。

滕彪認為，國際社會發布的聯合聲明，其實很難對中國起到立竿見影的效果，因為中國政府對絕大多數這種聲明都置之不理。他告訴德國之聲：「雖然有些例子是，中國政府在國際壓力下提前釋放政治犯或人權活動家，但這樣的情況並不多見。」

滕彪說，習近平上台後，對異議人士的打壓變得越來越殘酷與激烈。他表示：「從『709大抓捕』與對維吾爾人的鎮壓，很多異議人士被抓與判刑，這種情況是急遽惡化，比江澤民與胡錦濤時期都還惡化。國內的異議人士面臨的是1989年之後，最嚴峻的時期。」

郭飛雄原名楊茂東，是中國知名維權人士丶獨立作家。他曾因為維權行動丶為法輪功辯護聲援丶要求中共官員財產公開而多次被中國當局關押。2013年，郭飛雄參與聲援《南方周末》新年獻辭事件，呼籲新聞自由與政治民主，以及組織協調在中國八個城市發動公民街頭舉牌要求中共官員公布財產，這導致他再次被拘捕，被判六年徒刑。他在2019年8月刑滿釋放。

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