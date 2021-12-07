美外交抵制北京冬奧 陸批「自導自演的政治鬧劇」

針對美國「外交抵制」明年2月舉辦的北京冬季奧運會，中國常駐聯合國代表團、駐美大使館於當地時間6日相繼做出回應，表示美方所謂「外交抵制」，是一場自導自演的政治鬧劇，並稱美國政客來或不來，對北京冬奧會的成功舉辦不會有任何影響。

據央視報導，中國常駐聯合國代表團發言人表示，北京冬奧會和冬殘奧會是冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，他們才是冬奧會的主角，冬奧會的成功，不取決於個別國家官員是否出席。

中國常駐聯合國代表團發言人指控，美國政府的決定反映了其冷戰心態，意欲將體育政治化，製造分裂，挑起對抗。這種做法不得人心，注定失敗。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇指出，此舉是政治操弄，嚴重有違奧林匹克憲章精神。他還說，中方從來沒有向美國政客發出邀請，美國政客來或不來，對北京冬奧會的成功舉辦不會有任何影響，指稱美方的抵制無中生有。

在此之前，美國白宮新聞發言人援引人權問題，宣布不會向北京2022年冬奧會和冬殘奧會派任何外交或官方代表團出席；中國外交部發言人趙立堅表示，美方此舉是赤裸裸的政治挑釁，更是對14億中國人民的嚴重冒犯，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。