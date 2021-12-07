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對岸願遣返新店槍手 陸委會：將配合陸方有關部門

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
陸委會發言人邱垂正。陸委會提供
陸委會發言人邱垂正。陸委會提供

大陸國台辦發言人馬曉光7日表示，廈門將遣返新店槍擊案嫌犯回台灣。對此，陸委會回應表達肯定，並指我方將配合陸方有關部門做好遣返嫌犯相關事宜。

陸委會強調，犯罪是世界公敵，我方希望未來雙方主管機關可持續透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，推動打擊犯罪工作，以保障兩岸人民權益及福祉，彰顯司法正義。

男子黃泳群涉嫌在新北市新店區「行刑式」槍殺何明勳後搭機潛逃大陸廈門，疑入住防疫旅館，並於昨（6日）14天隔離期滿，刑事局指出，早依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議發函請求陸方協助，尚待陸方回應。

馬曉光7日透過「答記者問」回覆台灣媒體，表示11月23日，台灣媒體報導一黃姓男子持槍殺人後，於22日搭乘厦航MF888班機抵達廈門，並接受防疫集中隔離。

他說，廈門市公安機關獲悉後，立即開展調查。經訊問，該黃姓嫌犯對在新北市槍殺何姓男子一事供認不諱。 為打擊暴力犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，維護兩岸交流秩序，廈門市公安機關决定將該黃姓嫌犯遣返回台。

廈門 司法 兩岸條例

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