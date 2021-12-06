大陸國台辦：美國在涉台問題上玩火十分危險

針對美國務卿布林肯、國防部防長奧斯丁近日發表挺台言論，大陸國台辦發言人馬曉光6日表示，美國在涉台問題上玩火十分危險。

馬曉光表示，美國政府一些人近來一而再再而三發表涉台錯誤言論，暴露出美國政府在涉台問題上頑固堅持錯誤立場，繼續打「台灣牌」的圖謀。他稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。解決台灣問題，完全是中國自己的事，不容任何外來干涉。在涉台問題上玩火十分危險」。

馬曉光強調，敦促美方恪守個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，不要給台海和平穩定帶來進一步損害。他還稱，「正告民進黨當局和台獨勢力，任何勾連外部勢力謀獨挑釁的行徑只會以失敗告終」。

美國國務卿布林肯3日出席路透「NEXT虛擬會議」時指出，中國大陸領導人對台灣的行動應該三思，並警告若大陸加速台海危機，將面臨「可怕後果」，若侵略台灣「恐是災難性決定」，並重申華府的立場為「堅定承諾」確保台灣有能力自我防衛。