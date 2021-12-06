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大陸外交部籲美停止炒作外交抵制北京冬奧

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（環球網）
大陸外交部發言人趙立堅。（環球網）

大陸外交部6日呼籲美國停止炒作外交抵制北京冬奧會，並警告美國「如果他們一意孤行，中國必將採取堅決反制措施」。

據央視新聞報導，大陸外交部發言人趙立堅6日在例行記者會上說，「冬奧會不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，並批評美國政客在沒有受到邀請情況下，不斷炒作外交抵制北京冬奧會，完全是自作多情，譁眾取寵。」

趙立堅呼籲美國不將體育運動政治化，停止炒作，以免影響中美在重要領域的對話合作。

美國有線電視新聞網（CNN）6日稍早前引述多個消息人士報導，美國政府預計本周將宣布外交抵制北京冬季奧運會，即不會派官員出席北京冬奧。

美國預計不會全面抵制北京冬奧，意味著美國運動員將獲准參賽。美國曾在1980年全面抵制奧運會。一直私下討論抵制事宜的美國國家安全委員會拒絕就這項消息置評。

美國總統拜登上個月公布，他正在考慮是否要外交抵制北京冬奧會。在這之後，英國和澳洲也傳出考慮採取類似做法。

即將上任的德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則不排除抵制明年2月4日至20日舉行的北京冬季奧林匹克運動會。她說：「我們應該更密切觀察這場奧運會。各國政府有不同的應對方式，我們肯定會在接下來幾週內討論。」

北京冬奧 美國 奧運

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